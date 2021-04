Oppo Reno2 dostaje Androida 11

Do grona telefonów z najnowszą wersją Androida dołącza właśnie Oppo Reno2. Jest to jednocześnie aktualizacja nakładki ColorOS.

Oppo Reno2 pojawił się w sierpniu 2019 z Androidem 9 Pie. W zeszłym roku telefon otrzymał uaktualnienie do Androida 10, natomiast teraz nadszedł czas na Androida 11. Jest to jednocześnie aktualizacja nakładki ColorOS do wersji 11. Beta testerzy przeszli rekrutację półtora miesiąca temu, teraz zgodnie z harmonogramem wychodzi wersja stabilna. Niestety, pierwsza tura rozprowadzania uaktualnienia obejmuje głównie kraje południowej Azji. Oznacza to, że klienci z Europy muszą jeszcze chwilę poczekać.

Oppo nie jest tak hojny jeśli chodzi o aktualizacje jak na przykład fiński HMD Global. Oznacza to, że niegdysiejszy średniopółkowiec otrzymuje właśnie ostatnie duże uaktualnienie. Nie oznacza to jednak końca poprawek bezpieczeństwa. Smartfon w momencie debiutu miał układ Qualcomm Snapdragon 730G, 8 GB RAM i 128/256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 4000 mAh, natomiast wyświetlacz ma 6,5 cala. Aparat główny jest poczwórny - 48 Mpix, 13 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy aparat 16 Mpix.

Źródło tekstu: coloros forum, wł