Taki będzie Oppo Reno10 Pro. Premiera w tym lub przyszłym kwartale

Oppo Reno10 to nadchodząca seria smartfonów chińskiej marki. Poznaliśmy możliwą specyfikację i wygląd jednego z nich.

Do Polski wciąż oficjalnie nie dotarły smartfony z serii Oppo Reno8 (nie licząc modelu Reno8 T) ani z serii Reno9, a chiński producent powoli się szykuje do premiery urządzeń z serii Reno10. Z dotychczasowych doniesień wynika, że znajdą się wśród nich co najmniej trzy smartfony: podstawowy Reno10, a także Reno10 Pro i Reno10 Pro+. Nie są wykluczone również inne modele.

W serwisie mysmartprice.com pojawiły się informacje na temat smartfonu Oppo Reno10 Pro, a także rendery prezentujące jego możliwy wygląd. Jeśli ujawnione dane są prawdziwe, urządzenie to będzie miało wymiary 163,2 x 74,2 x 7,9 mm. Na wyposażeniu znajdzie się zakrzywiony na bokach, 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+. W jego górnej części będzie otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix. Trzy kolejne aparaty będą z tyłu, w tym aparat portretowy z zoomem optycznym 2X. Będzie tam również podwójna lampa błyskowa LED.

Wewnątrz obudowy ma pracować układ MediaTek Dimensity 8200. Powinien on zapewnić odpowiedni poziom wydajności nadchodzącemu urządzeniu.

Smartfon Oppo Reno10 Pro można obejrzeć z każdej strony na dołączonym poniżej filmie. Należy przy tym pamiętać, że wygląd i specyfikacja urządzenia, które powinno zadebiutować pod koniec drugiego lub na początku trzeciego kwartału 2023 roku, mogą być inne.

Źródło zdjęć: mysmartprice.com

Źródło tekstu: mysmartprice.com