Motorola Edge 40 debiutuje w Polsce. W przedsprzedaży czeka prezent

W Polsce ruszyła przedsprzedaż najnowszego smartfonu Motoroli, modelu Edge 40. Urządzenie to ma obiecujący główny aparat fotograficzny, który na papierze wypada lepiej niż ten w modelu Pro. A dodatkowo można zyskać prezent, jeśli zamówimy smartfon w przedsprzedaży.

Motorola Edge 40 Pro to zgrabne urządzenie z obudową odporną na działanie pyłów i wody, zgodnie z normą IP68. Z przodu smartfonu znalazł się 6,55-calowy, zakrzywiony na bokach wyświetlacz p-OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Panel ten odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz oraz świeci ze szczytową jasnością na poziomie 1200 nitów. Ekran ma w górnej części wycięty mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4).

Zobacz: Motorola wie, jak robić flagowce. Test telefonu Edge 40 Pro

Zobacz: Motorola pokazała nową odsłonę smartfonów Moto G 5G i Moto G Stylus

Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix oraz bardzo jasny obiektyw z przysłoną f/1.4. Razem z optyczną stabilizacją obrazu oraz wielokierunkowym autofocusem powinno się to przełożyć na wysoką jakość zdjęć oraz nagrań wideo w maksymalnej jakości 4K@30fps. Drugi aparat z tyłu ma rozdzielczość 13 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2 oraz autofocus. Można nim również robić zdjęcia makro.

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 8020, który współpracuje z 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Motorola Edge 40 pozwala na korzystanie z sieci 5G oraz ma eSIM (obok karty nanoSIM). Oferuje również łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W i bezprzewodowym 15 W oraz pracuje pod kontrolą prawie czystego systemu Android 13.

Dostępność i cena

Motorola Edge 40 jest dostępna w polskiej przedsprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 2999 zł. Do wyboru są u nas trzy wersje kolorystyczne: Nebula Green (Zielona), Lunar Blue (błękitna) oraz Eclipse Black (czarna). Smartfon w kolorze zielonym i czarnym ma z tyłu wegańską skórę, natomiast w niebieskim ma tam akryl.

Urządzenie można zamówić w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Sferis, a także u operatorów sieci Plus, Play i T-Mobile. W regularnej sprzedaży Edge 40 zadebiutuje 18 maja tego roku.

Zamawiając smartfon w trwającej od 4 do 17 maja przedsprzedaży, można wziąć udział w programie „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą konsumentowi gwarantowane 500 złotych + kwotę proponowanej wyceny. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.motorola.com/pl.

Zobacz: Nokia XR21 już oficjalnie. Jest niezniszczalna jak 3310, wkracza do Polski

Zobacz: HTC U23 Pro to prawie flagowiec. Zapowiada się na wielki powrót

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola