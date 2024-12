Oppo Find X8 Pro już dostępny w polskich sklepach. Na start promocja

Zgodnie z zapowiedziami do polskich sklepów wszedł Oppo Find X8 Pro. Smartfon oferowany jest prezentami na start sprzedaży.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zapowiadany w listopadzie fotograficzny flagowiec Oppo Find X8 Pro trafił już do sprzedaży w polskich sklepach. Można go kupić w popularnych marketach z elektroniką (Media Markt, Media Expert, EURO RTV AGD, x-kom), w sklepie Oppo na Allegro, telefon wchodzi także do ofert operatorów (Orange, T-Mobile, Play).

Oppo Find X8 Pro: promocja na start

Dostępny jest tylko jeden wariant pamięciowy Oppo Find X8 Pro – model 16 + 512 GB. Do wyboru są dwa kolory: czarny i biały. Cena 5499 zł nie należy do najniższych, ale biorąc pod uwagę możliwości sprzętu, może być uzasadniona, a dodatkowo na start producent kusi promocją.

Kupując Find X8 Pro od dziś do 24 grudnia, można otrzymać 300 zł zwrotu w postaci czeku BLIK, więc ostateczna cena wyniesie 5199 zł. Do tego producent dorzuca za darmo słuchawki Oppo Enco X3i oraz pakiet gwarancyjny.

👉 Sprawdź ofertę na Oppo Find X8 Pro w tym sklepie 👈

Żeby skorzystać z promocji, trzeba najpierw kupić smartfon, a następnie wypełnić formularz promocyjny na stronie www.promocje-oppo.pl, dołączając dowód zakupu i inne wymagane dokumenty. Słuchawki zostaną wysłane kurierem lub wręczone od razu podczas zakupu w stacjonarnym sklepie.

👉 Regulamin promocji znajduje się tu.

Oppo Find X8 Pro to flagowy model z ekranem AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2780 x 1264, odświeżaniu 1-120 Hz i jasności do 4500 nitów. Jego sercem jest układ Dimensity 9400, a najważniejszą cechą cztery aparaty z matrycami o rozdzielczości 50 Mpix, tworzące system Hasselblad Master Camera.

W sekcji foto poza aparatem głównym i szerokokątnym znalazły się dwa aparaty z peryskopowym teleobiektywem – 73 mm i 135 mm, zapewniające zoom optyczny 3x i 6x. Wszystko zasila akumulator 5910 mAh z ładowaniem 80 W.

👉 Więcej o Oppo Find X8 Pro w tym artykule: Oppo Find X8 Pro w Polsce. Wielki powrót foto flagowca

Wkrótce opublikujemy też recenzję Oppo Find X8 Pro.

Zobacz: Realme GT 7 Pro – udany flagowiec dla oszczędnego Polaka (test)

Zobacz: OnePlus 13: globalną premierę zapowiada kalendarz adwentowy z nagrodami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Opracowanie własne