Kultowe foto smartfony wracają do Polski. Oppo Find X8 trafi nad Wisłę

To bardzo dobra wiadomość – seria fotograficznych smartfonów Oppo Find X8 trafi do Polski. Potwierdził to sam producent. Premiera odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Marka Oppo oficjalnie zapowiedziała serię Find X8 wyposażoną w zupełnie nowy system Hasselblad Master Camera oraz szereg funkcji fotograficznych. Nowa seria wkrótce pojawi się na światowych rynkach, w tym w Polsce.

Oppo Find X brakowało w Polsce

Z tej zapowiedzi ucieszą się nie tylko sympatycy marki Oppo, której w ostatnich latach w Polsce było jakoś mniej, ale także wszyscy entuzjaści mobilnej fotografii na najwyższym poziomie. Chociaż Oppo oferuje nad Wisłą kilka ciekawych modeli średniej klasy, to brakowało tu fotograficznych flagowców Oppo Find X. Ostatnim był Oppo Find X5 Pro wprowadzony w 2022 roku, za to kolejnych producent już nie wprowadził, a najnowsza seria Oppo Find X7 z genialnym modelem Ultra nie weszła nawet do Europy. Tego błędu Oppo nie popełni już z ósmą generacją.

Jak zapowiada producent, seria Oppo Find X8 przyniesie nowy standard dla smartfonów. Nowe flagowce mają łączyć fotograficzny system Hasselblad Master Camera z wysoką wydajnością, zaawansowaną technologią akumulatora oraz nowymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji Oppo AI, dostępnymi w systemie ColorOS 15.

Find X8 Pro to flagowy model, który przesuwa granice branży dzięki niezwykłemu zoomowi, natomiast Find X8 jest niewiarygodnie cienki i lekki pomimo swojej ultra-potężnej wydajności

– powiedział Pete Lau, SVP and Chief Product Officer, Oppo.

Z przecieków wynika, że nowa seria foto flagowców Oppo napędzana jest przez układ MediaTek Dimensity 9400. Seria składa się z dwóch modeli – Oppo Find X8 oraz Find X8 Pro, z ekranami OLED 6,59 i 6,78 cala.

Nie zabraknie też solidnego zapasu pamięci, pojemnego akumulatora, a sekcja foto będzie się składać z trzech (Find X8), a nawet czterech (Find X8 Pro) aparatów 50 Mpix, w tym z teleobiektywem.

