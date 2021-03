OnePlus Watch pojawi się 23 marca

OnePlus już lata temu miał pokazać swój własny inteligentny zegarek. Wreszcie 23 marca zobaczymy debiut wyczekiwanego urządzenia.

O tym, że OnePlus ma zaprezentować swój własny inteligentny zegarek słyszeliśmy już całe lata. Mityczny OnePlus Watch miał się w końcu pojawić w zeszłym roku razem ze smartfonem OnePlus 8T. Niestety, również wtedy fani marki musieli się obejść smakiem. Wygląda jednak na to, że strategia zmiany marki zapoczątkowana przez Carla Peia odniosła skutek. Razem ze średniopółkowcami, budżetowcami i kolejnymi akcesoriami do firmy wróciła myśl o zegarku. W końcu w grudniu Pete Lau obiecał, że inteligentny zegarek pojawi się na początku 2021. Do tej wiekopomnej chwili dojdzie 23 marca.

Nie wiemy jednak jak produkt będzie się oficjalnie nazywał. Wszyscy jednak póki co zgodnie używają nazwy OnePlus Watch. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami powinniśmy się spodziewać układu Snapdragon Wear 4100 oraz systemu operacyjnego Wear OS. Oczywiście nie zabraknie śledzenia jakości snu czy monitorowania aktywności fizycznej. W dniu premiery dziewięciu szczęśliwców otrzyma za darmo swoje egzemplarze pierwszego zegarka firmy.

