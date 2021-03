OnePlus wstrzymuje aktualizację OnePlusa Nord do stabilnego Androida 11

Nie wszystkie aktualizacje sprzętu udają się od razu. Boleśnie przekonali się o tym posiadacze modelu OnePlus Nord.

OnePlus Nord był początkiem nowego rozdziału w losach firmy. Wcześniej OnePlusa znaliśmy jako twórcę tańszych smartfonów o flagowej specyfikacji. Ich cechą charakterystyczną było to, że były one zawsze swoistymi edycjami limitowanymi. W 2020 jednak zobaczyliśmy średniopółkowca OnePlusa, a potem nawet budżetowce. Pojawiać się też zaczęły kolejne akcesoria czy produkty z segmentu elektroniki noszonej. Twórcą linii Nord był Carl Pei, który potem odszedł z firmy i założył Nothing. W zeszłym tygodniu z kolei OnePlus rozpoczął aktualizację modelu Nord do Androida 11. Niestety, teraz okazuje się, że producent zmuszony jest wstrzymać rozprowadzanie stabilnej wersji uaktualnienia.

Użytkownicy skarżą się bowiem na powtarzające się problemy z szybkim rozładowywaniem się akumulatora i spowolnionym ładowaniem. Niektórzy informowali też o problemach z nawigacją. Producentom czasami zdarza się wstrzymać jedną aktualizację, miejmy nadzieję, że OnePlus nie weźmie jednak przykładu z Xiaomi, który kiedyś był w stanie podchodzić do aktualizacji jednego telefonu cztery razy.

