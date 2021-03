OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro na oficjalnych renderach

23 marca 2021 roku odbędzie się premiera smartfonów z serii OnePlus 9. Zanim to jednak nastąpi, możemy im się bliżej przyjrzeć dzięki oficjalnym renderom, które trafiły do sieci.

OnePlus 9 Pro

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, OnePlus 9 Pro zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz. Ekran jest lekko zakrzywiony na bokach i ma wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Pod powierzchnią wyświetlacza znajdziemy czytnik linii papilarnych. Tylny zestaw aparatów jest sygnowany marką Hasselblad, a w jego skład wchodzi główna jednostka z matrycą Sony IMX789 48 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny z matrycą Sony IMX766 50 Mpix. Temu ostatniemu towarzyszy specjalna soczewka free-form surface, która zmniejsza o 10-20% zniekształcenia obrazu, wynikające z szerokiego kąta. Spodziewany jest tu również autofocus laserowy. O dwóch pozostałych aparatach tylnych niewiele jeszcze wiadomo.

Sercem nowego smartfonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez co najmniej 8 GB RAM-u. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności około 4500 mAh i pracować pod kontrolą systemu Android 11. W urządzeniu nie zabraknie suwaka do przełączania profili dźwiękowych, a także metalowej ramki i szklanego tylnego panelu. A to wszystko będzie wyglądać tak, jak na poniższych renderach. Jeśli chodzi o kolory, na początku mają być dostępne trzy wersje: czarna, zielona i srebrna.

OnePlus 9

Podstawowy model nowego flagowca firmy OnePlus będzie przede wszystkim mniejszy. Wyświetlacz ma tu 6,5 cala i rozdzielczość FullHD+. Ekran jest płaski i również zintegrowany z przednim aparatem fotograficznym i czytnikiem linii papilarnych. Nieco uboższy będzie również tylny zestaw fotograficzny, w którym znajdą się trzy aparaty (zamiast czterech). Serwis WinFuture.de zauważył również, że na ramce telefonu nie widać charakterystycznych "pasm antenowych", widocznych na renderach modelu Pro. Może to oznaczać, że ramka w tańszym smartfonie będzie jest plastikowa. Jeśli tak, to być może OnePlus pójdzie w ślady Samsunga i w podstawowym modelu zastosuje również plastikowy tylny panel. Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, czy tak będzie.

OnePlus 9 ma być dostępny w kolorach: czarnym, niebieskim i fioletowym.

Oficjalna prezentacja smartfonów z serii OnePlus 9 odbędzie się 23 marca tego roku.

