Specyfikacja OnePlusa 9 potwierdzona

Zbliża się debiut nowej serii smartfonów OnePlusa. Model OnePlus 9 nie ma już żadnych tajemnic - specyfikacja uległa właśnie potwierdzeniu.

OnePlus zmienił się w zeszłym roku naprawdę mocno. To nie jest już marka dla geeków, którzy szukają tańszych flagowców. To teraz normalny producent, który ma w swojej ofercie coraz więcej różnych urządzeń. Niekoniecznie niestety są one tak tanie, jak chciałby fan dawnego OnePlusa. Wątpliwe, by w 2021 firma uległa kolejnej przemianie. Nie znaczy to jednak, że OnePlus 9 będzie nudnym modelem. Telefon oficjalnie zadebiutuje w marcu, już teraz jednak z całą pewnością wiemy czego się spodziewać.

Smartfon będzie miał Snapdragona 888 i wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala. Możemy się również spodziewać odświeżania 120 Hz. W przypadku aparatu tylnego główny sensor będzie miał 48 Mpix, natomiast z przodu urządzenia znajdzie się sensor 16 Mpix. Akumulator będzie miał z kolei pojemność 4500 mAh, a do naładowania go użyć będziemy mogli ładowarki 65 W. Na pewno smartfon będzie miał wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, jednak najpewniej pojawi się też taki z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Źródło tekstu: twitter (techdroider), wł