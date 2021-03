OnePlus 9 z aparatem Hasselblad za 150 mln USD. Premiera potwierdzona

Wśród marcowych premier nowych smartfonów pojawi się także seria OnePlus 9. Producent oficjalnie potwierdził datę wydarzenia. Coraz ciekawiej wyglądają szczegóły współpracy z firmą Hasselblad.

Seria smartfonów OnePlus 9 będzie miała swoją premierę 23 marca, co zostało oficjalnie potwierdzone przez producenta. Tego dnia firma pokaże prawdopodobnie trzy modele: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro oraz OnePlus 9R.

Cechą wyróżniająca nowe telefony chińskiej firmy jest próba zdobycia rynku smartfonów fotograficznych. Marka OnePlus nie była w ostatnim czasie kojarzona ze szczególnie wyróżniającymi się aparatami, dlatego producent zawarł warte 150 milionów USD porozumienie z firmą Hasselblad, zasłużoną szwedzką marką ze świata fotografii.

Obejmujące trzy lata partnerstwo zakłada stworzenie rozwiązania „Hasselblad Camera for Mobile”, co ma oznaczać bliską współpracę Hasselblad i OnePlus na etapie projektowania sekcji fotograficznej nowych smartfonów. Pete Lau z OnePlus zapowiada, że OnePlus 9 będzie wielkim skokiem w świat fotograficznych aparatów premium. Jak ujawniają producenci, pierwszym i najtrudniejszym technicznie efektem współpracy jest zaawansowana kalibracja kolorów. OnePlus i Hasselblad pracowały nad tym miesiącami, wypełnionymi dokładną weryfikacją i dostrajaniem, a rezultat tych prac to nowe rozwiązanie kolorystyczne o nazwie Kalibracja Naturalnego Koloru z Hasselblad. Stanowi ono punkt wyjścia do dalszych prac na kolejnymi funkcjami w aparatach OnePlus.

Zobacz: OnePlus 9 Pro pojawia się w Geekbench

Aparat w serii OnePlus 9 ma wykorzystywać nową matrycę Sony IMX789, zapewni wsparcia dla obrazów w formacie RAW 12-bit, pozwoli także na rejestrowanie wideo 4K przy 120 kl./s i 8K przy 30 kl./s.

Spodziewana specyfikacja OnePlus 9 to układ Snapdragon 888, ekran Super AMOLED 6,55 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, 8 GB pamięci RAM i co najmniej 128 GB pamięci UFS 3.1. Akumulator ma mieć 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Model OnePlus 9 Pro o podobnej specyfikacji otrzyma większy ekran 6,7 cala. Trzeci spodziewany model – OnePlus 9R – może mieć specyfikację jak OnePlus 9, ale wykorzystany zostanie w nim układ Snapdragon 870.

Zobacz: Xiaomi Mi 10S na horyzoncie. To nie koniec nowości marki…

Zobacz: Oppo A94 oficjalnie debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: fonearena, 9TO5Google