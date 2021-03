Oppo A94 oficjalnie debiutuje

Oppo w październiku zaprezentował model Oppo A93. Nie minęło nawet pół roku, a chińska firma oficjalnie prezentuje jego następcę. Oppo A94 nie różni się jednak za bardzo od swojego poprzednika.

Niektóre firmy pokazują nowe generacje smartfonów co rok, inne robią to częściej. Ostatnio całkowicie nowy standard w tej dziedzinie ustanowił Realme, który pokazał Realme C21 zaledwie półtora miesiąca po modelu Realme C20. Tym razem Oppo pokazał Oppo A94 pięć miesięcy po Oppo A93. Poprzedni smartfon chińskiej firmy miał wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala i układ MediaTek Helio P95. Dokładnie tak samo jak nowy telefon. Najnowsze urządzenie ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, nie zabrakło jednak miejsca na kartę pamięci. Oppo nie zamierza się również pozbywać jacka 3,5 mm.

Aparat tylny jest poczwórny, a główny sensor ma 48 Mpix. Producent nie wyjawił innych, ale pozostałe to najpewniej 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znalazło się miejsca dla jednego sensora 32 Mpix. W przypadku akumulatora użytkownik otrzyma pojemność 4310 mAh i ładowanie 33 W. Oppo A94 ma nosić taką nazwę w Europie. W Indiach ma to być model Oppo F19, natomiast w reszcie krajów Azji - Oppo Reno5 F. Takie praktyki to w wykonaniu wielu producentów sprzętu standard.

