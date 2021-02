Oppo Find X3 pojawi się 11 marca

Już za niecałe dwa tygodnie oficjalnie pojawi się seria Oppo Find X3. Tak przynajmniej mówi plakat Oppo, który pojawił się w Chinach.

Oppo w przeciwieństwie do innych producentów, jest bardzo konserwatywną marką. Chińska firma zdeterminowana jest, do tego, by flagowiec nie stracił swojego elitarnego miana. Do tego konieczne jest to, by był to naprawdę najmocniejszy smartfon firmy. Taki zresztą ma być model Pro z nadchodzącej serii Find X3. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami nowa linia smartfonów oficjalnie zadebiutuje 11 marca o 19:30 czasu lokalnego. Najprawdopodobniej pojawią się aż cztery smartfony. Dwa tańsze będą nosiły nazwy Lite oraz Neo. Daniem głównym będzie z kolei wariant klasyczny oraz Pro.

Najtańsze urządzenie (Lite) będzie najprawdopodobniej mieć najpewniej układ Qualcomm Snapdragon 870, natomiast w przypadku trzech pozostałych telefonów należy się spodziewać układu Snapdragon 888. Oppo Find X3 Lite będzie kosztować w przedziale 400-500 euro, zwykły Find X3 700-800 euro, natomiast za wersję Pro trzeba będzie zapłacić od 1000 do 1200 euro. Niewykluczone przy tym, że Find X3 Lite będzie po prostu kolejną wersją modelu Reno 5 Pro+.

