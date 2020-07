OnePlus Nord pojawia się w rumuńskim sklepie - oby cena była fałszywa

OnePlus Nord pojawił się w jednym z rumuńskich sklepów. Mamy wielką nadzieję, że akurat cena jest tam nieprawdziwa. Jest bowiem wyższa niż wcześniej zapowiadał producent.

OnePlus Nord jest na ostatniej prostej przed debiutem. Nie zaskakuje zatem fakt, że w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej wiadomości na jego temat. Tym razem jednak mamy wielką nadzieję, że to tylko pomyłka. Wcześniej przedstawiciele chińskiej marki mówili, że OnePlus Nord będzie kosztował poniżej 500 dolarów. Pojawiały się tez sygnały, że może to być mocno poniżej tych 500 dolarów. OnePlus Nord miał kosztować tylko 299 dolarów, a cena z indyjskiego Amazonu zdawała się to potwierdzać.

W rumuńskim sklepie Evomag jednak telefon znalazł się z ceną... 2229 RON. To odpowiednik 2069 PLN. W przeliczeniu na dolary jest to z kolei 575 USD. Cała reszta wygląda jednak wiarygodnie - Snapdragon 765G, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz potrójny aparat główny 64 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix. Akumulator ma mieć z kolei pojemność 4300 mAh. Prawdy dowiemy się najpewniej 21 lipca. Wtedy to oficjalnie pojawi się zapowiadany od dawna średniopółkowiec OnePlusa. Nie wiemy jednak kiedy wejdzie on oficjalnie do sprzedaży.

