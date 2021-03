OnePlus pracuje nad nowym budżetowcem

Chiński OnePlus już pracuje nad swoim budżetowcem. Będzie to następca zeszłorocznego modelu OnePlus Nord N10.

OnePlus w zeszłym przeszedł dużą przemianę. Z marki zorientowanej na geeków i wydającej co roku limitowane serie tańszych flagowców powstała bardziej tradycyjna firma. Ojcem tejże przemiany był współtwórca firmy Carl Pei, dla którego projekt OnePlus Nord był ostatnią operacją przeprowadzoną w przedsiębiorstwie. Pojawił się wtedy średniopółkowiec, rozmaite akcesoria i budżetowce. Były to modele One Plus Nord N10 oraz N100. Niedługo drugiej edycji doczeka się ten pierwszy. Światło dzienne już ujrzały rendery nowego urządzenia. Wynika z nich, że nowy smartfon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,49 cala oraz potrójny aparat główny. Poprzednik miał cztery sensory z tyłu urządzenia.

Całe wzornictwo wygląda bardzo podobnie do tego, które możemy zobaczyć w smartfonie Oppo Find X3 Lite. Nie powinno to jednak ani trochę - OnePlus wywodzi się z Oppo, a obie firmy mają nadal wspólne kierownictwo i należą do tego samego właściciela. Nie wiemy jeszcze kiedy oficjalnie zadebiutuje nowe urządzenie, jednak raczej nie nastąpi to prędko. Poprzednik ukazał się bowiem w listopadzie 2020, a OnePlus to nie Realme, by pokazywać nowe smartfony co miesiąc.

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: voice.com