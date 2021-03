Tak będzie wyglądał OnePlus Watch

Już za trzy dni oficjalnie zadebiutuje inteligentny zegarek OnePlusa. Teraz dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądać nowe urządzenie.

Dla nikogo raczej nie jest tajemnicą fakt, że cała branża w dużej mierze opiera się na przeciekach. Poznajemy nowe informacje na temat kolejnych urządzeń, a to pomaga producentom skupiać na sobie uwagę. O ile niektórzy producenci walczą z wyciekami informacji, a inni wprowadzają nowe sprzęty po cichu, to duża część sama do odpowiednich przecieków doprowadza. Mało kto jednak robi coś, co teraz zrobił OnePlus. Chiński producent sam podał dalej na Twitterze przeciek dotyczący wyglądu zegarka OnePlus Watch. Śmiało można zatem uznać to za oficjalne potwierdzenie.

Niestety, niewiele nowego dowiedzieliśmy się o specyfikacji nowego urządzenia. Poprzednie informacje mówią jednak o układzie Snapdragon Wear 4100, tarczy 46 mm i wodoodporności/pyłoodporności wg standardu IP68. Co ciekawe, ostatnie doniesienia mówią, że system operacyjny Wear OS wcale nie jest pewny. OnePlus może bowiem samemu zająć się oprogramowaniem, a nie wspierać Google'a. Urządzenie będzie mieć 4 GB pamięci wbudowanej i naładujemy je do pełna w 20 minut. Zegarek będzie miał dwie wersje kolorystyczne - srebrną i czarną. Do premiery dojdzie 23 marca.

Źródło tekstu: twitter (oneplus), wł