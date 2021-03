OnePlus wznawia aktualizację OnePlusa Nord do stabilnego Androida 11

Ostatnio OnePlus wstrzymał aktualizację modelu Nord do nowszej wersji Androida. Na szczęście wygląda na to, że już wszystkie problemy przeszły do historii.

OnePlus Nord był ostatnim projektem Carla Peia w OnePlusie. To właśnie on był bowiem autorem zmiany taktyki firmy i wejścia do segmentu budżetowców oraz średniopółkowców. Potem producent poszedł za ciosem i zaczął wydawać kolejne akcesoria, a niedługo zobaczymy i słuchawki. W zeszłym tygodniu z kolei OnePlus rozpoczął globalną aktualizację modelu Nord do stabilnej wersji Androida 11. Niestety, potem okazało się, że producent zmuszony był wstrzymać rozprowadzanie stabilnej wersji uaktualnienia.

Niektórzy posiadacze smartfonu skarżyli się na powtarzające się problemy z szybkim rozładowywaniem się akumulatora, który na domiar złego bardzo powoli się ładował. Inni donosili też o problemach z działaniem nawigacji. Taki stan potrwał jednak tylko kilka dni. OnePlus wznowił rozprowadzanie uaktualnienia dla swoich telefonów, a dziennik zmian nie uległ żaden zmianie. Machina aktualizacji ponownie ruszyła mniej niż pół dnia temu, dlatego najlepiej cierpliwie poczekać kilka dni na swoją kolej. Użytkownicy, którzy już dostali nową wersję uaktualnienia nie zauważyli dotychczasowych błędów.

Zobacz: OnePlus Watch pojawi się 23 marca

Zobacz: OnePlus wstrzymuje aktualizację OnePlusa Nord do stabilnego Androida 11

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: xda-developers, wł