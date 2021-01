OnePlus Nord już zaraz z Androidem 11, później dostanie go też OnePlus 6

Chiński OnePlus zdradził jak będzie wyglądał harmonogram aktualizacji pozostałych jego smartfonów. Już niedługo otrzyma go OnePlus Nord.

OnePlus daje ostatnio bardzo dużo powodów do tego, by o nim pisać kolejne teksty. Ciężko się dziwić - chińska marka w minionym roku przeszła dużą metamorfozę. Zobaczymy nie tylko średniopółkowca, ale i budżetowce. Producent wydaje też kolejne akcesoria, w niedługo zobaczymy jego zegarek i opaskę sportową. Inicjatorem wydania tańszych modeli z linii OnePlus Nord był Carl Pei, współzałożyciel OnePlusa. Nie ma go już w firmie, jednak mamy dobrą nowinę dla posiadaczy jego OnePlusa Nord. Urządzenie już w przyszłym tygodniu dostanie betę OxygenOS 11 na podstawie Androida 11.

Po modelu Nord Androida 11 dostaną urządzenia z serii OnePlus 7 i 7T. W dalszej kolejności jest OnePlus 6 i 6T. W przypadku tych smartfonów aktualizacja była prawdopodobna, ale do ostatniej chwili były wątpliwości. Najnowszej wersji systemu operacyjnego mogą też spodziewać się posiadacze budżetowych modeli N10 i N100. W przypadku tych smartfonów OnePlus nie sprecyzował jednak kiedy dokładnie to nastąpi. Wszystkie te telefony dołączą do serii 8, która już ma Androida 11.

Źródło tekstu: droid-life