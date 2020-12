Będzie kolejny OnePlus - to OnePlus 9 Lite

OnePlus w mijającym roku obstawił już kolejne segmenty cenowe. Okazuje się, że to nie koniec ekspansji. W przyszłym roku pojawi się OnePlus 9 Lite.

Już w marcu pojawi się nowa seria flagowców OnePlusa. Jej członkami będą (jak zwykle) OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro. To jednak nie wszystko. Pojawi się też trzeci przedstawiciel serii 9. Będzie to OnePlus 9 Lite. Nie będzie to jednak w żadnym wypadku po prostu przechrzczony OnePlus Nord. chiński producent nie zamierza bowiem rezygnować ze swojej najnowszej linii smartfonów. OnePlus 9 Lite będzie zwyczajnie obstawieniem kolejnej kategorii cenowej. Będzie on bowiem kosztował około 600 dolarów, kiedy OnePlus 9 będzie kosztować około 800 dolarów. Za wariant pro będzie trzeba zapłacić około 950-1000 dolarów.

Co wiemy na temat modelu Lite? Jedynie to, że będzie to flagowiec minus. Zobaczymy bowiem układ Snapdragon 865, który jeszcze do niedawna był flagowcem amerykańskiego Qualcommu. W ten sposób OnePlus zainspiruje się najnowszym pomysłem bratniego Oppo. Ta chińska firma pokaże bowiem model Oppo Reno5 Pro+, który będzie urządzeniem z dokładnie tej samej półki i z tym samem układem mobilnym. Flagowce minus mogą okazać się bardzo interesującą propozycją dla osób chcących mieć najnowszy telefon w niższej cenie. Z zeszłorocznymi flagowcami konkurować będą głównie długością wsparcia.

