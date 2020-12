OnePlus Watch w przyszłym roku

Mijający rok był naprawdę bardzo pracowity dla chińskiego OnePlusa. Zobaczyliśmy nie tylko standardowe flagowce, ale także model średniopółkowy i dwa budżetowce. Przyszedł też czas na akcesoria OnePlusa. Jest jednak coś, o czym słychać od dawna, ale dalej nie pojawiło się w ofercie firmy. Jest to inteligentny zegarek. Czy jest lepszy moment na wejście do kolejnego sektora rynku? OnePlus pracuje już nad swoim urządzeniem z segmentu elektroniki noszonej. OnePlus Watch pojawi się w przyszłym roku, najprawdopodobniej będzie to marzec. Wtedy też premierę będzie miała seria OnePlus 9. Co wiemy o nadchodzącym smartwatchu? Najpewniej będzie miał okrągłą tarczę. Coraz popularniejszy jest ostatnio prostokątny wzór, OnePlus postawi jednak na klasyczny wygląd.

Układem będzie Snapdragon Wear 4100 lub 4100+. Producent postanowił zaufać Google'owi i jego produkt będzie miał system operacyjny Wear OS. Wyszukiwarkowy gigant stara się powtórzyć sukces Androida i na tym polu, jednak Wear OS traci ciągle udział rynkowy. Własne systemy mają takie liczące się marki jak Garmin, Samsung czy Huawei. OnePlus Watch może być zatem bardzo ważnym argumentem w obozie Google'a.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj