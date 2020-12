OnePlus będzie miał swoją opaskę sportową

OnePlus postanowił iść za ciosem i po raz kolejny planuje rozszerzyć swoją ofertę. Tym razem o opaskę sportową.

OnePlus w tym roku zmienił się nie do poznania. Kiedyś była to właściwie marka dla geeków, którzy zamawiali tańsze wersje flagowców. W tym roku jednak ceny sztandarowych OnePlusów poszły do góry, a jednocześnie marka pojawiła się w segmentach, w których do tej pory nie była obecna nawet w marzeniach swoich fanów. Zobaczyliśmy bowiem nie tylko średniopółkowego OnePlusa Nord, ale także dwa budżetowce. Nie obyło się bez innych nowych produktów z logotypem firmy, W segmencie elektroniki noszonej chiński producent jest już obecny w sektorze słuchawek, w przyszłym roku zobaczymy też zegarek.

Potwierdził to osobiście Pete Lau stojący na czele OnePlusa. To jednak nie koniec. Możemy się też spodziewać budżetowej opaski sportowej. O ile w przypadku zegarków na prowadzeniu jest Apple, a za nim Samsung z Huaweiem, to tutaj rywalem OnePlusa będzie Xiaomi. Nowa opaska fitness będzie kosztowała około 40 dolarów i ma bezpośrednio konkurować z serią Xiaomi Mi Band. Do premiery dojdzie w styczniu lub lutym. Na więcej szczegółów na temat nadchodzącej opaski jeszcze musimy zaczekać.

Zobacz: OnePlus Watch w przyszłym roku

Zobacz: Będzie kolejny OnePlus - to OnePlus 9 Lite

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: android central