OnePlus 9E dostanie Snapdragona 690

Poznaliśmy część specyfikacji tańszego OnePlusa 9E. Urządzenie będzie bazowało na procesorze Qualcomm Snapdragon 690.

W tym roku portfolio firmy OnePlus czeka kolejne małe trzęsienie ziemi. Główna linia urządzeń producenta wzbogaci się bowiem o trzeci wariant - tańszego OnePlusa 9E.

Dzięki greckiemu portalowi TechManiacs poznaliśmy znaczną część jego specyfikacji. Według opublikowanego artykułu urządzenie ma posiadać na swoim pokładzie wyświetlacz o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 1080x2400, procesor Qualcomm Snapdragon 690 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Smartfon ma być także wyposażony w 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, choć wydaje się raczej mało prawdopodobne, by byłą to jedyna dostępna konfiguracja. Jeśli chodzi o aparat, główna jednostka ma być wyposażona w matrycę 64 MP, którą będzie uzupełniać moduł ultraszeroki o rozdzielczości 8 MP.

Jak widać dotychczasowe plotki na temat OnePlus 9E sugerują, że będziemy mieli do czynienia z całkiem ciekawym średniakiem, nawet jeśli w skali rynku niezbyt unikatowym. Mimo to niecierpliwie czekamy na jego premierę, która powinna nastąpić wraz z prezentacją reszty rodziny OnePlus 9. Szczęśliwie nie będziemy musieli na to zbyt długo czekać - według plotek urządzenia mają zadebiutować na wiosnę.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TechManiacs, GSMArena