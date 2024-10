OnePlus 13 coraz bliżej. Wyciekł ważny detal

Premiera OnePlus 13 widnieje tuż za rogiem. Tymczasem do sieci trafiły informacje na temat wyświetlacza, który pojawi się na pokładzie nowego flagowca.

Choć do oficjalnej premiery OnePlus 13 zostało jeszcze trochę czasu, z krążących po sieci plotkach wyłania się obraz imponującego smartfona. I w sumie to żadne zaskoczenie - mówimy w końcu o nowym flagowcu chińskiego producenta.

OnePlus 13 zdradza sekrety wyświetlacza

Teraz do sieci trafił przeciek na temat wyświetlacza, w których urządzenie ma być wyposażone. Według postu zamieszczonego w serwisie Weibo OnePlus 13 ma posiadać wyprodukowany przez BOE panel X2. Dokładnie rzecz biorąc ma to być jednostka LTPO OLED o odświeżaniu 120 Hz oraz o rozdzielczości "2K" (czyli najpewniej jakiejś wariacji Full HD+).

Dodatkowo wyświetlacz ma być zakrzywiony z każdej strony i charakteryzować się znacznie wyższą jasnością maksymalną względem poprzednika. Wisienką na torcie ma być zintegrowany z nim ultradźwiękowy skaner linii papilarnych.

OnePlus 13 - co wiemy o nowym flagowcu?

Oczywiście nie sam ekran tworzy flagowca. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że OnePlus 13 ma wykorzystywać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 i nawet 24 GB RAM. Do tego dostaniemy akumulator o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem mocą 100 W i bezprzewodowym 50 W.

Oczywiście do wszystkich tych informacji należy podchodzić z pewnym dystansem. Pewność co do specyfikacji nowego modelu będziemy mieli dopiero wraz z jego oficjalną premierą. Tej spodziewamy się jeszcze w październiku 2024.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo