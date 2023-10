Czerwony OnePlus 11R to potwór z 18 GB RAM

W Indiach debiutuje OnePlus 11R w ekskluzywnej wersji Solar Red Edition. Urządzenie ma wegańską skórę z tyłu oraz 18 GB RAM-u pod maską.

OnePlus 11R Solar Red Edition to specjalna wersja tego smartfonu, która została stworzona z przeznaczeniem na rynek indyjski. Smartfon ma chwytliwy kolor obudowy, który jest reklamowany przez producenta jako ikoniczny dla marki. Tylny panel urządzenia został wykonany z wegańskiej skóry z efektownymi przeszyciami po bokach. Czerwień kontrastuje tu z okrągłą "wyspą" fotograficzną z trzema aparatami: głównym o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, PDAF, OIS) ultraszerokokątnym 8 Mpix (f/2.2, 120˚) oraz czujnikiem głębi o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Z przodu smartfonu znajduje się 6,74-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 piksele, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz i świecący z jasnością do 1450 nitów. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4).

Wewnątrz eleganckiej obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który współpracuje z aż 18 GB RAM-u LPDDR5X oraz 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. OnePlus 11R obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. W komplecie jest też czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza, odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C oraz głośniki stereo. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania OcygenOS 13, bazującego na Androidzie 13.

Dostępność i cena

Największą wadą smartfonu OnePlus 11R Solar Red Edition jest to, że jego dostępność jest ograniczona do Indii. Urządzenie trafi tam do sprzedaży 8 października 2023 roku z ceną 45999 rupii, czyli około 2420 zł.

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus