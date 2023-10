Galaxy SmartTag2: sposób na zgubione klucze, bagaże albo zwierzaki

Po wczorajszym wysypie nowości z serii Fan Edition Samsung nie zwalnia tempa i wprowadza do oferty lokalizator Galaxy SmartTag2, który pozwala znajdować zagubione przedmioty, a nawet zwierzęta.

Wczoraj Samsung zaprezentował nowy smartfon, dwa tablety i słuchawki – wszystko z serii FE. Kolejny dzień przyniósł jeszcze jedną nowość w ofercie koreańskiego producenta – lokalizator Galaxy SmartTag2, czyli unowocześnioną wersję gadżetu zaprezentowanego w 2021 r.

Galaxy SmartTag2 to urządzenie, dzięki któremu użytkownicy będą mogli znajdować zagubione przedmioty, jak kluczyki, plecaki, bagaże czy rowery, ale także zwierzęta. W porównaniu do wersji sprzed dwóch lat urządzenie zyskało nowy wygląd i konstrukcję z metalowym pierścieniem, a poziom jego odporności na warunki zewnętrzne został podwyższony z IP53 do IP67. Poprzednia norma dawała niewielkie możliwości ochrony przed pyłem i zalaniem, natomiast obecna w praktyce oznacza niemal nieograniczoną odporność, o ile SmartTag2 nie wpadnie zbyt głęboko do wody (do 30 min na głębokości do 1 metra). Producent ostrzega jednak, by nie narażać urządzenia na działanie wody z dużą zawartością chloru, np. w basenie, ani wody morskiej.

Usprawnieniem w Galaxy SmartTag2 jest także zupełnie nowy tryb zagubienia, który pozwala użytkownikom na wprowadzenie swoich danych kontaktowych za pośrednictwem aplikacji. W razie zgubienia każdy, kto znajdzie przedmiot z dołączonym lokalizatorem, może użyć swojego smartfonu, aby zeskanować tag i zobaczyć dane kontaktowe właściciela. Tryb zagubienia działa z każdym urządzeniem mobilnym, które ma czytnik NFC i przeglądarką internetową.

W Galaxy SmartTag2 został wprowadzony nowy tryb oszczędzania energii, dzięki któremu gadżet wytrzymuje do 700 dni, czyli ponad dwa razy dłużej w porównaniu z poprzednią generacją.

Samsung przekonuje, że Galaxy SmartTag2 może okazać się niezwykle przydatny, gdy przymocujemy go do obroży zwierzęcia. Dzięki temu każdy, kto znajdzie zagubionego pupila, łatwo pozna numer telefonu właściciela. Galaxy SmartTag2 obsługuje również nowy tryb spacerów ze zwierzętami, ułatwiając użytkownikom rejestrowanie przebytej trasy. Co więcej, dzięki kolejnej opcji właściciele zwierząt otrzymają powiadomienie, gdy oznaczona obroża oddali się zbyt daleko od domu.

Następną nowością, wprowadzoną w modelu Galaxy SmartTag2, jest ulepszona funkcja widoku kompasu. W tym trybie strzałki wskazują kierunek i odległość lokalizatora od użytkownika. Ta opcja ma jednak pewne ograniczenia – dostępna jest tylko smartfonach Galaxy obsługujących komunikację bezprzewodową UWB, np. w Galaxy S23 Ultra.

Poza UWB Galaxy SmartTag2 korzysta również z Bluetooth Low Energy (BLE) oraz z technologi Augmented Reality Find, co umożliwia wizualne prowadzenie użytkowników do ich przedmiotu za pomocą aparatu w smartfonie Galaxy.

Samsunga zadbał także o sprawy bezpieczeństwa. W razie potrzeby można zdalnie ukryć swoje dane w lokalizatorze, a funkcja „Alerty nieznanych tagów” ostrzega użytkowników o nieautoryzowanym śledzeniu, wysyłając im powiadomienie, jeśli aplikacja wykryje nieznany SmartTag podążający za nimi.

Lokalizator Galaxy SmartTag2 będzie dostępny w sprzedaży od 11 października. Polska cena nie została ujawniona, globalna ma wynosić 29,99 USD (131 zł), jednak u nas na pewno będzie nieco wyższa.

