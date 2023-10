Samsung Galaxy Buds FE: nowe słuchawki TWS z ANC

Smartfon, dwa tablety, ale także słuchawki Galaxy Buds FE z aktywną redukcją hałasu. Samsung sypnął dziś nowościami z serii „dla fanów”.

Uzupełnieniem nowości z linii FE – czyli smartfonu Galaxy S23 FE oraz dwóch tabletów Galaxy Tab S9 FE – są słuchawki TWS – Galaxy Buds FE. To jeden z najtańszych modeli Samsunga, wyceniony w Europie na 109 euro, czyli nieco ponad 500 zł.

Galaxy Buds FE oferują aktywną redukcję szumu (ANC), którą wspiera system trzech mikrofonów i funkcja kształtowanie wiązki optymalizowaną przez uczenie maszynowe.

Z urządzeniami słuchawki łączą się przez Bluetooth 5.2. Interesująco przedstawia się funkcja Auto Switch, która inteligentnie przełącza dźwięk między innymi urządzeniami Samsunga: smartfonem, tabletem, a nawet zegarkiem i telewizorem – wszystko bez konieczności ręcznej zmiany ustawień. Dzięki funkcji SmartThings Find zawieruszone słuchawki będzie można namierzyć, wywołując sygnał dźwiękowy.

Za kodowanie sygnału odpowiada własny kodek Samsunga (Samsung Scalable Codec), a także AAC i SBC.

Każda ze słuchawek ma wymiary 17,1 x 19,2 x 22,2 mm i waży 5,6 g. Jest też etui ładujące o wymiarach 50 x 27,7 x 5 mm i masie 40 g. W zestawie są trzy rozmiary końcówek, które zapewniają dopasowanie do małżowiny usznej każdego użytkownika. Sterowanie funkcjami Galaxy Buds FE odbywa się za pomocą gestów.

Słuchawki wyposażone są w akumulatory 60 mAh, etui – 479 mAh. Czas pracy na słuchawkach z wyłączoną redukcją ANC to 8,5 godziny, a z etui – do 30 godzin. Po włączeniu ANC maksymalny czas wynosi 21 godzin. Z drugiej strony połączenie głosowe skraca czas pracy do 3,5 godziny (z ANC) lub 4 godzin (bez ANC).

Samsung Galaxy Buds FE oferowane są w dwóch kolorach: grafitowym i białym. Słuchawki wejdą do sprzedaży na globalnych rynkach od 10 października, jednak data dostępności w Polsce nie jest znana.

Źródło zdjęć: Samsung