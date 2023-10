Beyerdynamic prezentuje bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Firma Beyerdynamic rozszerza swoją ofertę dla graczy o pierwsze w swojej historii bezprzewodowe i gamingowe słuchawki.

Firma Beyerdynamic należy do grona tych, których raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Wśród miłośników sprzętu audio powinna być dobrze znana. Niemiecka marka właśnie zaprezentowała nowe słuchawki dla graczy. Pierwszy raz jest to model bezprzewodowy.

Beyerdynamic MMX 200

Beyerdynamic MMX 200 to pierwsze w ofercie niemieckiej marki bezprzewodowe słuchawki dla graczy. Oferują one łączność za pomocą modułu Bluetooth 5.3 lub radiowo, przy wykorzystaniu częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki temu zestaw nie ma generować żadnych opóźnień. Nie brakuje też pokrętła do regulacji głośności na lewym nauszniku czy też odczepianego mikrofonu.

Słuchawki wyposażone są w przetworniki o średnicy 40 mm, które oferują pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Z kolei mikrofon wykorzystuje membranę 9,9 mm. Wbudowany akumulator ma wystarczyć na około 35 godzin zabawy. Słuchawki można połączyć zarówno z komputerem, jak i konsolami. Nie ma złącza mini-jack 3,5 mm, ale za to można wykorzystać przewodowe połączenie USB.

Rekomendowana cena to 249 euro, więc według aktualnego kursu około 1150 zł.

