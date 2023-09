GeForce RTX 5090 z 512-bitową szyną pamięci i dużym wzrostem mocy

Coraz częściej pojawiają się plotki na temat nowej generacji kart graficznych NVIDIA Blackwell. Najnowsze zdradzają prawdopodobną specyfikację modelu GeForce RTX 5090.

Kolejna generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50 będzie korzystać z architektury znanej jako Blackwell. Premiera zaplanowana jest na 2025 roku, a przynajmniej jeśli chodzi o modele gamingowe. Tymczasem wyciekła prawdopodobna specyfikacja najmocniejszego układu, który zapewne trafi do GeForce RTX 5090/Ti.

Specyfikacja GeForce RTX 5090

Prawdopodobną specyfikację karty GeForce RTX 5090 zdradził znany w branży @kopie7kimi. Według jego wiedzy model skierowany do graczy ma oferować 192 SM, co przełoży się na 24576 jednostek CUDA. Byłby to wzrost aż o 33 proc. w porównaniu z układem AD102 z RTX 4090.

Poza tym karta ma korzystać z 512-bitowego interfejsu pamięci, co znowu stanowi wzrost o 1/3 względem poprzednika. Przy wykorzystaniu standardu GDDR7 przełożyłoby się to na bardzo duży wzrost przepustowości. Mowa o transferach rzędu 2 TB/s. Samych pamięci VRAM mają być z kolei 32 GB. Do tego ma dochodzić aż 128 MB pamięci cache L2.

As I mentioned before, GA100 is 8*8, and GH100 is 8*9. GB100 will have a basic structure like 8*10. GB202 looks like 12*8. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 28, 2023

Rzecz w tym, że NVIDIA nie wydała gamingowej karty graficznej z pełni odblokowanym układem AD102 (nawet RTX 4090 jest lekko ucięty), więc tego samego możemy spodziewać się w przypadku RTX 5090 i chipu GB202.

Inne plotki, pochodzące z chińskiego forum Chiphell, wspominały o 50-procentowym wzroście rdzeni, 52-procentowej poprawie przepustowości pamięci, 78-procentowym wzroście pamięci podręcznej oraz o 70 proc. lepszej wydajności względem poprzedniego modelu.

Poza tym NVIDIA ma też szykować układ GB100, który trafi do centrów danych. Te ma mieć 160 SM, 8192-bitową szynę pamięci i korzystać z modułów HBM3e.

