Koniec darmowych aktualizacji Windowsa. Microsoft zmienia zasady

Microsoft zmienia zasady. Koniec z darmowymi aktualizacjami do Windowsa 10 lub Windowsa 11.

W 2015 roku zadebiutował Windows 10. Microsoft od początku obiecywał darmową aktualizację dla wszystkich użytkowników Windowsów 7 oraz 8, chociaż miała być ona ograniczona czasowo. Ostatecznie termin ten został przedłużony i oferta obejmowała także Windowsa 11, ale to już praktycznie przeszłość.

Koniec darmowych aktualizacji Windowsa

Początkowo darmowa aktualizacja do Windowsa 10 miała być dostępna do 29 lipca 2016 roku. Ostatecznie cały proces można było przeprowadzić aż do dzisiaj i dotyczył on również Windowsa 11. Jednak z tym już koniec. Microsoft zmienia zasady gry i darmowe aktualizacje nie będą już dostępne.

Firma z Redmond wyłącza możliwość darmowej aktualizacji z Windowsa 7 lub 8 do Windowsa 10 lub 11. Tym samym nie da się już kupić starszego i jednocześnie tańszego klucza, aby móc korzystać z najnowszej wersji okienek. W niedalekiej przyszłości jedyną dostępną i darmową opcją będzie aktualizacja z Windowsa 10 do Windowsa 11.

Aktualnie darmowa aktualizacja nie działa już w przypadku Windows 11 Insider Preview Canary, więc dla zwykłych użytkowników zostanie wyłączona prawdopodobnie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zobacz: Windows musiał ulec. Koniec irytującego przymusu

Zobacz: Tej sztuczki w Windowsie na pewno nie znasz, a wiele ułatwia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: omphop Krittayaworagul / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Liliputing