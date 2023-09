Zmieścili w nich 6 mikrofonów. Nowe słuchawki od Jabra już w Polsce

Jabra właśnie zaprezentowała w Polsce swoje najnowsze słuchawki true wireless klasy premium. Wiemy kiedy Jabra Elite 10 i Elite 8 Active trafią do sprzedaży w Polsce

Modele po raz pierwszy zaprezentowane zostały całkiem niedawno, bo na tegorocznych targach IFA w Berlinie. Jak chwali się Jabra, to najbardziej zaawansowane słuchawki douszne w ofercie tej firmy. Elite 10 zostały zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos® z funkcją Dolby Head Tracking, zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie i krystalicznie czystych rozmowach. Z kolei Elite 8 Active to bardzo wytrzymałe słuchawki douszne z certyfikatem amerykańskich militarnych testów ze standardem MIL-STD-810H oraz stopniem ochrony IP68.

Elite 10

Elite 10 stawiają na komfort oraz jakość dźwięku i rozmów. Aby to osiągnąć korzystają między innymi z technologii 6. mikrofonów i dźwięku Dolby Atmos®. Do tego mają dwa razy skuteczniejszą redukcję hałasu niż standardowe ANC używane dotąd w modelach Jabra. Oferują również 27 godzin pracy na baterii (z etui i włączonym ANC). Same słuchawki wytrzymują do 6 godzin.

Co ciekawe, model ten ma posiadać przestrzenny dźwięk z technologią Dolby Head Tracking (śledzenia ruchów głowy) dla jeszcze lepszych wrażeń Dolby Atmos®. W efekcie przy każdym poruszeniu głowy wrażenie z kierunku dźwięku zmienia się wraz z naszym ruchem. W Elite 10 zdecydowano się też jeszcze bardziej zredukować nacisk na ucho oraz postawiono na bardziej naturalne i wygodniejsze dopasowanie.

Słuchawki mają też lepiej tłumić hałas dostosowując się na bieżąco do naszych uszu oraz miejsca, w którym przebywamy. Połączymy się z nimi jednocześnie przez dwa urządzenia. Do tego dochodzi też możliwość sprawnego parowania, technologia HearThrough (podsłuchiwania otoczenia), obsługa asystentów głosowych i szybkie ładowanie.

Elite 8 Active

Jabra chwali Elite 8 Active jako najbardziej wytrzymałe słuchawki na świecie. Ma w tym pomóc ochrona o stopniu IP68 oraz certyfikat MIL-STD-810H. Jabra sprawdziła ich odporność na zmiany temperatury, uderzenia, pył i wodę. Wyniki testów zapewniają, że słuchawki są całkowicie wodoszczelne, nawet przy zanurzeniu na głębokość 1,5 metra. Producent chwali się także, że Elite 8 Active świetnie radzą sobie z tumanami pyłu i bez szkody mają przetrwać upadek z wysokości 1 metra.

Nowe słuchawki dla aktywnych od Jabry mają też leżeć pewnie w uszach przez cały dzień bez konieczności używania skrzydełek, nawet przy większej aktywności sportowej. Oferują przy tym przestrzenny dźwięk Dolby Audio. Podobnie jak w przypadku Elite 10 i tu jest także hybrydową redukcja hałasu aktywnie adaptująca się do otoczenia. Do tego dochodzi także tłumienie zakłóceń od wiatru bez blokowania odgłosów ruchu ulicznego.

Tu także spotkamy 6 mikrofonów, szybkie łączenie z telefonem i tabletem oraz możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Czas pracy na baterii to 8 godzin (32 godziny z etui i włączonym ANC).

Cena i dostępność

Słuchawki Elite 8 Active i Elite 10 są dostępne w Polsce w wybranych sieciach handlowych od 15 września b.r. W tym pierwszym przypadku do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: granatowa (Navy) i czarna (Black), a od listopada będą dostępne także w kolorze karmelowym (Caramel). Sugerowana cena detaliczna to 949 PLN.

Model Elite 10 jest dostępny w trzech kolorach: szampańskim beżowym (Champaign Beige), tytanowo-czarnym (Titanium Black) i czarnym błyszczącym (Gloss Black). Sugerowana cena detaliczna Elite 10: 1199 PLN.

Źródło zdjęć: własne