AirTag pomógł odzyskać skradzione pieniądze

W trakcie napadu na opancerzony samochód skradziono ponad milion dolarów. W odzyskaniu pieniędzy pomógł ukryty na dnie worka AirTag.

We wtorek w Homewood, około godziny 9:25, dwóch konwojentów opancerzonej ciężarówki zaparkowało przed sklepem Jewel-Osco przy 3153 183rd Street. Zadaniem mężczyzn był odbioru pieniędzy z banku, znajdującego się na terenie sklepu.

Jeden ze strażników, w trakcie wykonywania pracy, udał się do łazienki. Drugi z nich, po wybraniu pieniędzy, wrócił do ciężarówki. Na miejscu został on uderzony w głowę, a w jego stronę skierowano pistolet, tak, by uniemożliwić mu zaalarmowanie banku.

Darrell Singleton wraz z Devontem Davisem wepchnęli strażnika do ciężarówki, a następnie wyciągnęli z niej siedem pojemników. Każdy z nich zawierał około 100 000 dolarów w gotówce.

Według policji złodzieje zabrali ponadto 10 worków depozytowych, z których każdy zawierał około 50 000 USD. Mężczyźni odjechali Nissanem Maxima, który jak się okazało, został wcześniej zgłoszony jako skradziony.

Wśród pieniędzy, które zabrali, ukryty był jednak AirTag, o czym przestępcy nie mieli pojęcia. Jak nietrudno się domyślić, organy ścigania wyśledziły urządzenie, wskazujące lokalizację 12460 S. Justine St. w Calumet Park.

Po uzyskaniu nakazu przeszukania, policja sprawdziła lokal po zaledwie paru godzinach od rabunku. Około godziny 15:25 aresztowano Singletona i Davisa, a także odzyskano setki tysięcy dolarów oraz dwa pistolety, którymi posłużyli się do zastraszenia strażnika.

Singleton przyznał się do tego, że on i Davis dokonali napadu z bronią w ręku na konwój. Davis twierdził, że był w tym czasie w domu w Calumet Park i nie brał udziału w napadzie. Przestępstwa dokonano jednak przy sklepie, więc wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.

Umieszczanie lokalizatorów przy wrażliwym ładunku, w tym wraz z pieniędzmi, nie jest niczym nowym. Co może natomiast zaskakiwać, to fakt, że tutaj mamy do czynienia ze zwyczajnym, konsumenckim modelem, a nie wartym wielokrotnie więcej profesjonalnym systemem GPS.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: FOX32 Chicago, oprac. własne