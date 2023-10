Debiutuje Realme 11 5G z aparatem 108 Mpix. Na start promocja

Firma Realme zaprezentowała globalnie najnowszy smartfon ze średniej półki – Realme 11 5G. Nowy model został wyposażony w aparat 108 Mpix, kusi intrygującym wyglądem, przystępną ceną i od dziś jest dostępny w sprzedaży.

Po premierze serii Realme 11 Pro 5G firma zaprezentowała globalnie, w tym w Polsce, prostszy model z numerkowej serii – Realme 11 5G. Telefon nie jest tak do końca absolutną nowością, bo w sierpniu miał swoją lokalną premierę w Indiach. Urządzenie zwraca uwagę ciekawym wyglądem, obiecującym aparatem, a także przystępną ceną.

Nowość od innych modeli z niższej półki cenowej wyróżnia się interesującym wzornictwem z ostro ściętą ramką boczną, dużym modułem aparatów ze żłobioną ramką oraz lśniącym elementem na tyle obudowy, który firma nazywa Glory Halo. Producent podaje, że inspiracją dla designu Realme 11 5G były luksusowe zegarki.

Realme przekonuje, że smartfon został stworzony przy użyciu procesu produkcyjnego charakterystycznego dla branży zegarków premium: ramka okalająca tylny aparat ma karbowaną strukturę z 538 żłobieniami ułożonymi w wyjątkowy wzór. Z kolei krawędź pierścienia jest pokryta gładką, polerowaną powłoką PVD. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: złotym i czarnym.

A co pod względem technicznym? Realme 11 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i 6-stopniowej częstotliwości odświeżania od 45 do 120 Hz.

Sercem Realme 11 5G jest układ MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) z modemem 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM (+8 GB pamięci wirtualnej). Na aplikacje i własne dane użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej. Telefon obsługuje jednocześnie dwie karty nanoSIM oraz kartę microSD, która pozwala na rozszerzenie pamięci urządzenia o 2 TB.

Największą zaletą nowego Realme 11 5G ma być zdaniem producenta sekcja fotograficzna. Telefon jest wyposażony w matrycę Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 Mpix i rozmiarze czujnika 1/1,67 cala. Aparat pozwala na uzyskanie 3-krotnego bezstratnego zoomu matrycowego, w podobny sposób, jak w modelach z linii Pro. Towarzyszy mu czujnik głębi 2 Mpix oraz przedni aparat do selfie 16 Mpix.

Realme 11 5G wyróżnia się też akumulatorem – ma pojemność 5000 mAh i można go ładować z mocą 67 W, co pozwala na zasilenie baterii od 0 do 50 procent zaledwie w 17 minut.

Cena i dostępność

Realme 11 5G (8/256 GB) wchodzi już do sprzedaży na polskim rynku. Na start producent przygotował specjalną ofertę cenową. Od dziś do 15 października telefon będzie dostępny za 1299 zł.

Realme 11 5G w promocyjnej cenie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, realmeshop.pl, sklep-realme.pl oraz u operatorów sieci Play i Plus.

Od 16 października regularna cena Realme 11 5G (8/256) wyniesie 1399 zł.

