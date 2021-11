OnePlus 10 Pro będzie wymiatał, wiemy o nim już prawie wszystko

OnePlus 10 Pro już wcześniej pojawiał się w przeciekach, ale teraz poznaliśmy jego niemal pełną specyfikację – a przynajmniej jej najważniejsze punkty. Robią wrażenie! Niestety, na premierę nowego flagowca trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Prezentacja OnePlus 10 Pro odbędzie się w Chinach w pierwszym kwartale 2022 roku (w styczniu lub lutym), a na światową premierę trzeba będzie poczekać aż do kwietnia. To sporo czasu, jednak serwis 91mobiles przekonuje, że już teraz zdobył najważniejsze dane flagowca. Częściowo pokrywają się one ze wcześniejszymi wiadomościami na ten temat,

Zobacz: OnePlus 10 Pro: tak wygląda nowy

Według tych doniesień OnePlus 10 Pro zostanie wyposażony w ekran 6,67 cala o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3215, 525 ppi), z odświeżaniem 120 Hz. Będzie to matryca Fluid AMOLED LPTO ze wsparciem HDR10+, wyświetlająca 1 mld kolorów, o jasności 1300 nitów.

Zaokrąglona na bokach obudowa telefonu ma zapewniać pyło- i wodoszczelność zgodnie ze standardem IP68.

Sercem OnePlus 10 Pro może być tylko jeden chipset – Snapdragon 8 Gen1, którego premiery należy oczekiwać pod koniec listopada. Pracę układu SoC będzie wspierać pamięć RAM w standardzie LPDDR5, w rozmiarze 8 oraz 12 GB. Będą również dwa warianty pamięci wewnętrznej UFS 3.1 – 128 i 256 GB.

Zastosowanie najnowszego układu Qualcomma będzie automatycznie oznaczało wsparcie dla najnowszych standardów sieciowych jak 5G, Wi-Fi 6/6E, USB 3.1 czy Bluetooth 5.2, a także bogatego zestawu systemów lokalizacji GNSS.

Z tyłu obudowy znajdą się trzy aparaty sygnowane przez Hasselblad: główny 48 Mpix (f/1,8), szerokokątny 50 Mpix (f/2,2) oraz 8 Mpix z teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3.3x. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem przednim 32 Mpix, umieszczonym w lewym, górnym rogu ekranu.

Energię od pracy zapewni akumulator 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem o mocy aż 125 W. Wszystkim będzie zarządzał Android 12 z interfejsem OxygenOS 12.

Zobacz: Oneplus Nord N20 5G też pojawia się na renderach

Zobacz: Oppo Reno7: poznaliśmy oficjalną datę premiery nowej serii smartfonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnLeaks

Źródło tekstu: 91mobiles