Oppo Reno7: poznaliśmy oficjalną datę premiery nowej serii smartfonów

Oficjalna prezentacja nowych smartfonów z serii Reno7 odbędzie się już za 2 dni, 25 listopada 2021 roku. Producent ujawnił, że znajdziemy w nich matrycę fotograficzną Sony IMX709.

Firma Oppo potwierdziła dzisiaj, że jeszcze w tym miesiącu zobaczymy nowe smartfony z serii Reno7. Oficjalna prezentacja odbędzie się 25 listopada tego roku, czyli już za 2 dni. Urządzenia będą trzy. Podstawowemu modelowi Oppo Reno7 towarzyszyć będą Reno7 Pro i Reno7 SE.

Chiński producent nie ujawnił zbyt wiele na temat specyfikacji nadchodzących smartfonów, więc wciąż możemy bazować jedynie na plotkach. To, co ujawniono, to informacja, że smartfony z Oppo Reno7 jako pierwsze użyją nowej matrycy fotograficznej Sony IMX709.

