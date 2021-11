OnePlus 10 Pro: tak wygląda nowy "pogromca flagowców"

OnePlus 10 i OnePlus 10 Pro pojawiły się na pierwszych nieoficjalnych renderach. Wygląd nowych urządzeń będzie

Co do tego, że OnePlus 10 Pro będzie jednym z najwydajniejszych nadchodzących flagowców, raczej nie ma wątpliwości. Nie wiemy natomiast jak ma wyglądać. A w każdym razie nie wiedzieliśmy - aż do teraz.

Do sieci trafiły nieoficjalne rendery, przedstawiające design urządzenia. Trzeba przyznać, jest on dość niecodzienny.

OnePlus 10 Pro na pierwszych renderach

OnePlus 10 Pro przykuwa uwagę zakrzywionym wyświetlaczem o przekątnej 6,7" z niewielkim otworem na aparat w lewym górnym rogu.

Interesujący jest natomiast tył obydwu urządzeń, a konkretnie jeden jego element: wyspa aparatu. Jeśli przeciek się potwierdzi, ma ona mieścić potrójny aparat z czwartym "oczkiem" mieszczącym diodę aparatu. Przede wszystkim będzie jednak gigantyczna, nawet jak na współczesne standardy. Naprawdę nie chciałbym rzucać tutaj żartami o kuchence indukcyjnej, ale no... no nie da się.

Wyspa aparatu nachodzi na boczną ramkę, podobnie jak miało to miejsce w smartfonach z rodziny Samsung Galaxy S21. Na łączeniu widać natomiast logo Hasselblad, czyli legendarną firmą fotograficzną, z którą chiński producent nawiązał jakiś czas temu współpracę.

A skoro o aparacie mowa, ma on być jednym z głównych czynników wyróżniających wariant Pro od podstawowej wersji OnePlus 10. O jego szczegółowej specyfikacji dowiadujemy się tylko tyle, że jeden z obiektywów ma być wyposażony w pięciokrotny zoom optyczny.

OnePlus 10 Pro z ładowaniem 125 W

Z przecieku dowiadujemy się również, że OnePlus 10 Pro ma być wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 125 W. Pozwoli to na pełne naładowanie telefonu w ciągu raptem 20 minut.

Według najnowszych doniesień OnePlus 10 Pro powinien zadebiutować najpóźniej w lutym 2022 roku. Wszystko po to, żeby uprzedzić premierę Samsungów Galaxy S22.

