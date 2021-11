Oneplus Nord N20 5G też pojawia się na renderach

OnePlus coraz intensywniej pracuje nad nowymi smartfonami. Nie tylko będą to flagowce. OnePlus szykuje też telefon OnePlus Nord N20 5G.

Wcześniej widzieliśmy rendery nadchodzącego OnePlusa 10 Pro. Nie jest to jednak jedyny smartfon OnePlusa, którego sekrety poznajemy. W Internecie pojawiły się też rendery bardziej budżetowego OnePlusa Nord N20 5G. Jeszcze za wcześnie, byśmy poznali dokładną specyfikację urządzenia, ale razem z wizualizacją pojawiły się też pierwsze szczegóły na jej temat. Sercem nadchodzącego modelu będzie układ Qualcomm Snapdragon 695 5G. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,43 cala. Za warstwę fotograficzną będzie natomiast odpowiadać potrójny aparat główny.

Najważniejszy sensor będzie miał 48 Mpix, towarzyszyć mu z kolei będą dwa sensory (czujnik głębi i makro) mające po 2 Mpix każdy. Z przodu użytkownicy będą mogli skorzystać z pojedynczego sensora 16 Mpix. Niestety, nie wiemy jeszcze jakiej ceny się spodziewać. Seria Nord N była jednak w założeniu pomyślana jako najbardziej budżetowa oferta OnePlusa. To zresztą ostatnie dzieło Carla Peia w firmie, zanim założył on własne przedsiębiorstwo o wdzięcznej nazwie Nothing.

