Debiutuje Nubia Z70 Ultra. Globalna premiera za kilka dni

Nubia Z70 Ultra to nowy flagowiec, który redefiniuje standardy w branży mobilnej. Wyposażony jest w innowacyjny system operacyjny Nebula AIOS, technologię aparatu pod ekranem siódmej generacji i bezramkowy ekran 1,5K True Full-screen Non-porous Display z algorytmem AIGC Selfie.

Nubia zawsze kierowała się wizją marki "Be yourself" ("Bądź sobą"), dążąc do zapewnienia młodym użytkownikom na całym świecie niezrównanych, spersonalizowanych doświadczeń i możliwości wyboru stylu życia. Nubia Z70 Ultra debiutuje z innowacyjnym systemem operacyjnym Nebula AIOS i redefiniuje standardy dzięki wiodącej w branży konstrukcji pełnoekranowej, niekonwencjonalnemu, profesjonalnemu systemowi obrazowania i estetyce designu. Uosabiając ducha najwyższej innowacyjności, wynosi innowacje w smartfonach na niespotykane dotąd wyżyny.