Nubia Music debiutuje w Polsce. To muzyczny smartfon za małe pieniądze

Firma ZTE wprowadza na polski rynek kolejny smartfon marki Nubia. Tym razem jest to budżetowe urządzenie dla miłośników muzyki, czyli zaprezentowana na targach MWC 2024 w Barcelonie Nubia Music. Urządzenie nie tylko oferuje wysoką jakość dźwięku, ale również atrakcyjny wygląd.

Nubia Music została wyposażona w potężny głośnik, który – według producenta – jest aż sześciokrotnie głośniejszy niż w konkurencyjnych modelach w tym segmencie cenowym. Może to być prawdziwa gratka dla miłośników muzyki, którzy cenią sobie głęboki i wyrazisty dźwięk. Co więcej, smartfon został wyposażony w dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm, umożliwiając jednoczesne słuchanie muzyki z bliską osobą.

Nubia Music przyciąga wzrok nie tylko swoją muzyczną duszą, ale także unikalnym wyglądem. Tylna pokrywa smartfonu została zaprojektowana w stylu pop-art, charakteryzującym się intensywnymi kolorami i dynamicznymi wzorami. Dzięki temu Nubia Music wyróżnia się z tłumu i staje się wyrazem indywidualności swojego właściciela. Smartfon ma 6,6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Obraz jest płynny, a korzystanie z interfejsu, aplikacji czy gier to czysta przyjemność.

Sercem Nubii Music jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc o taktowaniu do 1,6 GHz, wspierany przez 4 GB RAM-u. Smartfon działa na systemie Android 14 z interfejsem MyOS 14, co ma gwarantować dostęp do najnowszych funkcji i płynne działanie. Wbudowana pamięć masowa o pojemności 128 GB, rozszerzalna za pomocą kart pamięci microSD, zapewnia wystarczającą przestrzeń na przechowywanie muzyki, filmów i aplikacji.

Nubią Music da się też robić zdjęcia. Smartfon wyposażony jest w główny aparat 50 Mpix, któremu towarzyszy AI Camera. Przedni aparat ma rozdzielczość 5 Mpix i powinien się sprawdzić do selfie i wideorozmów.

Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh, co powinno wystarczyć na długie godziny użytkowania na jednym ładowaniu.

Dostępność i cena

Nubia Music jest już dostępna w sklepie producenta na zteshop.pl, ale będzie ją można kupić również w sklepach Media Expert oraz x-kom. Cena muzycznego smartfonu wynosi 499 zł. W zestawie, oprócz smartfonu, dostaniemy między innymi ładowarkę 10 W, kabel USB A-C, dwa zestawy słuchawkowe Jack 3,5 mm, bezbarwne etui na telefon oraz folię zabezpieczającą na ekran.

