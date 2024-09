Nubia Flip 5G debiutuje w Polsce. To niedrogi składak dla oszczędnych

Nubia Flip 5G to pierwszy składany smartfon tej marki, który właśnie zadebiutował na polskim rynku. Urządzenie to łączy w sobie elegancki design, kompaktowe rozmiary i zaawansowane technologie, nie drenując przy okazji portfela.

Nubia Flip 5G wyróżnia się swoim charakterystycznym wyglądem, z 1,43-calowym okrągłym wyświetlaczem OLED na klapce. Składana konstrukcja pozwala na korzystanie z dużego ekranu, a jednocześnie zapewnia kompaktowość, dzięki czemu smartfon zmieści się w każdej kieszeni czy torebce. Matowe wykończenie z piaskowanego szkła oraz metalowe krawędzie dodają mu elegancji i charakteru premium.

Wewnętrzny, składany wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 1188 x 2790 pikseli ma zapewniać wyjątkową jakość obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Może to być dobre rozwiązanie dla miłośników multimediów. Okrągły ekran na klapce może wyświetlać interaktywnego zwierzaka 3D, co stanowi ciekawy dodatek. Smartfon dba również o wzrok użytkownika dzięki inteligentnemu przyciemnianiu PWM i różnym trybom wyświetlania.

System fotograficzny Nubii Flip 5G składa się z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix, umożliwiającego uzyskanie efektu bokeh. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix i ma pozwalać na wykonywanie selfie doskonałej jakości. Smartfon oferuje również użyteczne funkcje, takie jak robienie zdjęć za pomocą gestów i min oraz nagrywanie filmów w jakości 4K ze stabilizacją obrazu.

Urządzenie jest napędzane układem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 w połączeniu z 8 GB RAM-u, co powinno zapewnić wysoką wydajność, umożliwiając płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. Do dyspozycji użytkownika jest 256 GB pamięci masowej. Obsługa sieci 5G gwarantuje szybki transfer danych i stabilne połączenia.

Nubia Flip 5G jest zasilana akumulatorem o pojemności 4310 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, co powinno pozwolić na korzystanie ze smartfonu przez cały dzień. Ładowanie do 50% zajmuje 18 minut. Smartfon oferuje system rozpoznawania twarzy i czujnik linii papilarnych do bezpiecznego odblokowywania ekranu. Wykorzystuje również łączność NFC do bezdotykowych płatności.

luty 2024 209 g, 7 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.9" - OLED (1188 x 2790 px, 439 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 2,40 GHz Android v.13.0 4310 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Nubia Flip 5G jest już dostępna w kolorze złotym w sieciach Media Expert oraz x-kom, a także na ZTEshop.pl. Cena składanego smartfonu wynosi 2499 zł. Wersja czarna pojawi się na rynku w ciągu miesiąca.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia