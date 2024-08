Nubia Focus Pro 5G jest już w Polsce. To tani mistrz fotografii

Na polskim rynku zadebiutował nowy smartfon fotograficzny – Nubia Focus Pro 5G. To urządzenie, które dzięki zaawansowanemu systemowi aparatów Neovision AI Photography oraz głównemu sensorowi 108 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, ma na celu uczynić wysokiej jakości fotografię mobilną dostępną dla każdego.

Oko, które widzi więcej

Główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix to serce smartfonu Nubia Focus Pro 5G. Wyposażony w zaawansowaną optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz wspierany przez elektroniczną stabilizację (EIS), ma zapewniać zdjęcia i filmy o wyjątkowej ostrości i stabilności, nawet w trudnych warunkach. To rozwiązanie powinno się dobrze sprawdzić zarówno do ujęć w słabym oświetleniu, jak i dynamicznych scen, gdzie precyzja i jakość mają kluczowe znaczenie.

Pięć obiektywów, nieskończone możliwości

Jedną z unikalnych cech Nubii Focus Pro 5G jest możliwość korzystania z pięciu różnych ogniskowych. To jak posiadanie całego zestawu profesjonalnych obiektywów w jednym, eleganckim urządzeniu. Od szerokokątnych ujęć krajobrazowych, przez idealne do fotografii ulicznej, po teleobiektyw umożliwiający zbliżenia odległych obiektów – Focus Pro 5G powinien sprostać każdej fotograficznej wizji. Dzięki technologii in-sensor zoom, smartfon ten rejestruje ostre i realistyczne obrazy zarówno z bliska, jak i z daleka, co ma zapewnić użytkownikom niespotykaną dotąd elastyczność twórczą.

AI w służbie fotografii

Nubia Focus Pro 5G to coś więcej niż tylko aparat – to inteligentny asystent fotografa. Tak przynajmniej twierdzi producent. Zaawansowany system sztucznej inteligencji automatycznie dobiera najlepsze ustawienia, dostosowując się do warunków otoczenia i charakteru fotografowanego obiektu. Dzięki temu nawet amatorzy powinni uzyskać zdjęcia o profesjonalnej jakości, bez konieczności ręcznego dostosowywania parametrów.

Mistrz nocnych ujęć i kontrastów

Fotografia w słabym oświetleniu to jedno z największych wyzwań w mobilnej fotografii. Nubia Focus Pro 5G wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując tryb RAW Super Night Mode, który umożliwia rejestrowanie zachwycających ujęć nawet w bardzo ciemnych sceneriach. Funkcja RAW HDR dodatkowo poprawia jakość zdjęć, zapewniając szeroki zakres dynamiki i większą elastyczność w postprodukcji, eliminując jednocześnie zniekształcenia wynikające z kompresji.

Selfie na nowym poziomie

Miłośnicy selfie również znajdą coś dla siebie – przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix z szerokim kątem widzenia ma pozwolić na uchwycenie wyjątkowych autoportretów pełnych detali. To narzędzie nie tylko do szybkich zdjęć, ale także do tworzenia pełnoprawnych artystycznych ujęć, które powinny zachwycić każdego.

Elegancja i moc w jednym

Nubia Focus Pro 5G to, zgodnie z przekazem producenta, połączenie zaawansowanej technologii z wyrafinowanym designem. Urządzenie dostępne jest w klasycznej czerni ze szklanym wykończeniem tylnej części obudowy oraz w wersji jasno-brązowej z wegańską skórą, co czyni je równie przyjemnym w dotyku, co atrakcyjnym wizualnie. Wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz sprawia, że każde zdjęcie, film czy gra powinny się na nim prezentować w olśniewającej jakości.

Wydajność, która nie zawodzi

Za płynne działanie Nubii Focus Pro 5G odpowiada ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz, wspierany przez 8 GB RAM-u (+ 12 GB pamięci wirtualnej) i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Takie zestawienie ma gwarantować sprawne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach, a bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W powinna zapewnić długie godziny pracy, idealne na długie sesje fotograficzne.

luty 2024 - 8 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 32 Mpix 6.72" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 392 ppi) Unisoc T760, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Kompletny ekosystem fotograficzny

Wraz z debiutem na polskim rynku, Nubia Focus Pro 5G oferuje unikalne dodatki. W ramach promocji, dla pierwszych klientów przygotowano zestaw zawierający dwa profesjonalne filtry fotograficzne 62 mm oraz specjalne etui umożliwiające ich łatwe wykorzystanie. To wszystko ma uczynić z tego modelu nie tylko narzędzie do codziennej fotografii, ale także prawdziwe przenośne studio fotograficzne.

Nubia Focus Pro 5G jest dostępna w sprzedaży w Polsce w cenie 999 zł, wyłącznie w sieci Media Expert. Promocja z akcesoriami fotograficznymi potrwa do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej wyjątkowej oferty.

