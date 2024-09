Nubia Neo 2 5G to tani smartfon dla graczy. Również w Polsce

Smartfony stały się najpopularniejszą platformą gamingową wśród polskich graczy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy, marka Nubia wprowadziła na polski rynek smartfon Neo 2 5G. Będzie to pierwsze urządzenie marki dostępne w Polsce w sprzedaży operatorskiej.

Ponad 40% polskich graczy deklaruje, że korzysta ze smartfona do wirtualnych rozgrywek. To stawia te mobilne urządzenia na pozycji najpopularniejszej platformy gamingowej, wygrywając w tym aspekcie z komputerami i konsolami. Jesteśmy pewni, że Nubia Neo 2 5G znajdzie w tej obszernej grupie duże uznanie. Korzystając z bogatego doświadczenia, zdobytego wraz z tworzeniem kolejnych generacji flagowych smartfonów gamingowych, postanowiliśmy demokratyzować najważniejsze ich zalety: pojemnościowe bumpery, oprogramowanie Game Space, czy zaawansowany system rozpraszania ciepła, skupiając je w urządzeniu dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.

– powiedział Adam Bialic, marketing manager marki Nubia w Polsce

For The Win – marsz po zwycięstwo

Entuzjaści mobilnych gier doskonale znają skrót FTW (For The Win). Nubia Neo 2 5G ułatwia osiągnięcie zwycięstwa dzięki licznym udogodnieniom. Dodatkowe przyciski pojemnościowe umieszczone na obudowie działają jak bumpery w profesjonalnych gamepadach, co ma zapewnić lepszą kontrolę nad rozgrywką. Ekran FullHD+ o przekątnej 6,72 cala i odświeżaniu 120 Hz ma z kolei zagwarantować wyjątkową płynność obrazu, co ma kluczowe znaczenie w dynamicznych scenach akcji.

Moc w rękach gracza

Sercem Nubii Neo 2 5G jest układ Unisoc T820 z taktowaniem do 2,7 GHz, wspierany przez 8 GB RAM-u (+12 GB pamięci wirtualnej). Taka kombinacja ma pozwolić na bezproblemową obsługę nawet najbardziej zaawansowanych gier. Przestrzeń na dane użytkownika zapewnia szybka pamięć o pojemności 256 GB w standardzie UFS 3.1. Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 5200 mAh, wspierający szybkie ładowanie 33 W. Powinno to pozwolić na długie sesje gamingowe bez przerw.

Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na wydajność smartfonu podczas intensywnej gry. Dlatego Nubia Neo 2 5G została wyposażona w zaawansowany system rozpraszania ciepła, który skutecznie zapobiega throttlingowi, utrzymując płynność rozgrywki.

Pełna kontrola nad rozgrywką

Oprogramowanie Game Space 2.0 umożliwia łatwe zarządzanie najważniejszymi ustawieniami i funkcjami przydatnymi podczas gry, dając użytkownikom pełną kontrolę nad ich doświadczeniem. Nubia Neo 2 5G ma dzięki temu być idealnym towarzyszem dla wszystkich, którzy z pasją oddają się mobilnemu gamingowi i oczekują wyspecjalizowanego sprzętu w przystępnej cenie.

luty 2024 208 g, 8.5 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.72" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 392 ppi) Unisoc T820, 2,70 GHz Android v.13.0 6000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Nubia Neo 2 5G jest dostępna w cenie 899 zł w popularnych sklepach z elektroniką. Od 16 września 2024 roku będzie również dostępna w ofercie jednego z operatorów.

