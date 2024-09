Chcesz robić lepsze zdjęcia telefonem? Nubia Focus Pro jest dla Ciebie

Czy za 1000 zł można mieć świetny smartfon fotograficzny? Jak najbardziej! Poznajcie Nubia Focus Pro.

Czy za 1000 zł można kupić porządny smartfon fotograficzny? Nubia Focus Pro idzie na przekór stereotypom i udowadnia, że tak. W cenie 999 zł dostajemy smartfon, który nie tylko wygląda jak spełnienie marzeń każdego mobilnego fotografa, ale dodatkowo może to potwierdzić odpowiednimi papierami swoją specyfikacją,

Smartfon fotograficzny dla każdego

Nubia Focus Pro to propozycja przede wszystkim dla miłośników fotografii. Widać to po jego designie, widać to w specyfikacji.

Design nawiązuje do klasycznych aparatów analogowych. Obudowa, choć plastikowa, to na pleckach całkiem skutecznie nawiązuje skórzane obicie dawnych lustrzanek, a masywna wyspa aparatu wygląda niczym śliczny vintage’owy obiektyw. Ba, w rogu umieszczono nawet subtelną czerwoną kropkę w ramach hołdu dla kultowych dalmierzy. No i żeby nie było, na samym fotograficzne inspiracje nie kończą się na samym wyglądzie. Znajdziemy tu też bardziej praktyczne rozwiązania, w tym dedykowany przycisk do robienia zdjęć umieszczony na bocznej ramce.

Te wszystkie fotograficzne akcenty bynajmniej nie pojawiły się tutaj przez przypadek. Nubia Focus Pro ma ambicje, by być jednym z najlepszych smartfonów fotograficznych w swojej klasie. Znajdziemy tu potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości aż 108 Mpix. To klasyczny aparat szerokokątny z ogniskową odpowiadającą 24 mm dla pełnej klatki oraz jasną przysłoną f/1.6. Dodajmy do tego optyczną stabilizację obrazu i mamy wszystko co potrzebne do robienia świetnych zdjęć.

108 Mpix? A na co to komu?

No dobra, ale cyferki cyferkami. Co tak naprawdę sprawia, że Nubia Focus Pro jest świetnym wyborem dla mobilnych fotografów i jak wykorzystać jej możliwości w praktyce?



Zacznijmy od sensora, bo to 108 Mpix nie jest tu tylko na pokaz. Po pierwsze, duża matryca – a ta tutejsza zdecydowanie się do takich zalicza – potrafi zgromadzić więcej światła. To oznacza szerszy zakres dynamiki, mniej przepaleń, bardziej naturalne kolory i lepszą jakość zdjęć po zmroku. To taka podstawa. Tak jak nie da się mieć szybkiego samochodu bez mocnego silnika, tak ciężko uzyskać sensowną jakość zdjęć bez odpowiednio dużego sensora.



Po drugie, wysoka rozdzielczość ma też wymiar kreatywny. Dodatkowe piksele pozwalają korzystać z zoomu cyfrowego bez obaw o utratę jakości. W ten sposób Nubia Focus Pro bardzo skutecznie symuluje zestaw najpopularniejszych obiektywów o ogniskowych od 24 do 72 mm, czyli zakres klasycznych reporterskich zoomów. Ba, nawet większy, jeśli uwzględnimy dodatkowy moduł ultraszerokokątny z ogniskową odpowiadającą 18 mm dla pełnej klatki.

Ulica rządzi

A skoro o symulowaniu „prawdziwych” aparatów mowa, to jedną z moich ulubionych funkcji w Nubii Focus Pro jest tryb ulica. To taki alternatywny tryb w aplikacji aparatu, który dla osób, którym podoba się estetyka retro lub szeroko zakrojona fotografia uliczna.



W trybie Ulica pod ręką mamy dostęp do trzech ogniskowych – 24, 35 i 50 mm – będących swego rodzaju świętą trójcą fotografii ulicznej i reporterskiej. Dostajemy też zestaw filtrów imitujących charakter kultowych kliszy analogowych.



Mówiąc krótko, dostajemy fajny zestaw narzędzi, dzięki którym robiąc zdjęcia telefonem, możemy na nie patrzeć przez pryzmat klasycznej fotografii. Niby drobiazg, ale trochę wprawy i szybko można zacząć w ten sposób robić zdjęcia, które nie będą wyglądały jak kolejne „fotki z telefonu”, tylko jak… sztuka? Wiem, brzmi to trochę pretensjonalnie, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi.

Wszystko na miejscu

Oczywiście sam aparat jest ważny, ale z pewnością nie wystarczy. Na całe szczęście Nubia Focus Pro ma do zaoferowania dużo, dużo więcej.

Telefon wyposażono w duży wyświetlacz 6,72” o rozdzielczości 1080x2400. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas komponowania perfekcyjnego zdjęcia, ale także podczas oglądania filmów, grania czy po prostu przeglądania Internetu. Mamy łączność 5G, mamy całe 256 GB pamięci na pliki i to w szybkim standardzie UFS 3.1. Czego chcieć więcej?

Dobrego akumulatora? Taki też tutaj znajdziemy. Nubia Focus Pro wyposażona została w ogniwo o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 33 W. Wytrzymanie pełnego dnia nie powinno być absolutnie żadnym problemem, a przy odrobinie szczęścia i dwie doby powinny być zupełnie w zasięgu. Ba, w zestawie znajdziemy nawet kompatybilną ładowarkę, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste.

Zresztą sam nie jest to jedyny sympatyczny dodatek, który producent dorzucił do pudełka. Jeśli potrzebujecie etui, to też żaden problem, bo dostajecie je w gratisie.

Gotowy na codzienne wyzwania

Nubia Focus Pro pracuje pod kontrolą Androida 13 z MyOS, czyli autorską nakładką producenta. Tutaj te nie zabrakło kilku fajnych rozwiązań. Na przykład możemy skorzystać z Live Island, czyli dynamicznej wyspy, która pojawia się na pasku powiadomień i wyświetla najważniejsze w danej chwili informacje. Praktyczna rzecz.

Sam najbardziej zachwycony jestem jednak zupełnie czymś innym. Konkretnie przesuwanym przełącznikiem, który umieszczono na obudowie, a którego funkcję możemy do woli zmieniać z poziomu ustawień systemowych. To prosty sposób, by np. szybko włączyć aparat albo latarkę. Albo żeby mieć fizyczny suwak wyciszenia, co potrafi się okazać niesamowicie przydatne – i mówię to z własnego doświadczenia.



Dla pasjonatów foto i indywidualistów

Jeśli lubicie robić zdjęcia telefonem, ale nie chcecie wydawać na niego kilku tysięcy złotych, Nubia Focus Pro to bardzo fajna propozycja. Nie dość, że nowy smartfon producenta ma zupełnie niezłą specyfikację, to na dodatek posiada sporo dodatków pomagających wyzwolić kreatywność. Jeśli chcecie przekonać się sami, co możecie z jego pomocą osiągnąć, to nic nie stoi na przeszkodzie – szczególnie że 999 zł to naprawdę atrakcyjna cena. Szczególnie, że w ramach promocji na początek sprzedaży dodatkowo można zgarnąć specjalny zestaw akcesoriów fotograficznych, w tym m.in. etui kompatybilne z filtrami o średnicy 62 mm. Wystarczy kupić telefon w sklepie producenta i postępować zgodnie z opisanymi tam zasadami promocji.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Nubia.

Źródło zdjęć: własne