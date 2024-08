Nubia podbija polski rynek smartfonami z charakterem

Nubia wprowadza na polski rynek kolejne, oryginalne smartfony. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach młodych,

dynamicznych użytkowników, oferując ciekawy design oraz unikatowe, sprofilowane funkcje.

W lipcu tego roku na polskim rynku zadebiutował najnowszy flagowiec marki Nubia, model Z60 Ultra, który od razu zyskał uznanie wśród entuzjastów mobilnej fotografii. Sukces ten otworzył drzwi do dalszej ekspansji marki w Polsce, a Nubia nie zamierza zwalniać tempa. W nadchodzących miesiącach polscy konsumenci będą mieli okazję poznać szeroką gamę nowych smartfonów, które są nie tylko zaawansowane technologicznie, ale również dostosowane do specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników.

Smartfony dla każdego

Nubia podchodzi do projektowania swoich urządzeń z myślą o młodych, dynamicznych użytkownikach, dla których smartfon to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również sposób wyrażenia siebie. Marka oferuje modele dostosowane do różnych zainteresowań – od fotografii, przez gaming, po muzykę.

„Dotychczas nasi klienci w Polsce mogli przekonać się o wysokiej jakości niektórych naszych urządzeń. Teraz z dumą prezentujemy pełne portfolio smartfonów, które jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników. Każdy model wyróżnia się własnym, wyjątkowym charakterem, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem fotografii, zapalonym graczem, czy po prostu szukasz stylowego gadżetu, mamy coś dla ciebie. Nasze smartfony to połączenie innowacyjnych technologii z wyjątkowym designem, które pozwoli ci odkryć nowe możliwości mobilności.

– powiedział Jacek Koba, dyrektor sprzedaży i marketingu polskiego oddziału marki Nubia

Fotografia na wyższym poziomie: Nubia Focus Pro

W obliczu rosnącej popularności mobilnej fotografii, szczególną uwagę zwraca model Nubia Focus Pro, stworzony z myślą o miłośnikach zdjęć. Wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix oraz zaawansowaną stabilizację obrazu (OIS i EIS), model ten ma zagwarantować ostre i stabilne zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Użytkownicy mogą korzystać z pięciu różnych ogniskowych, od szerokiego kąta, przez portrety, po długie ogniskowe, co czyni ten smartfon idealnym narzędziem dla każdego fotografa amatora.

Smartfon wyposażony jest w 6,56-calowy wyświetlacz FullHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędza go ośmiordzeniowy układ Unisoc T760, wspierany przez 8 GB pamięci RAM (+ do 12 GB pamięci wirtualnej) oraz 256 GB pamięci masowej. Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W zapewnia długi czas pracy, a obsługa 5G gwarantuje błyskawiczne połączenie z Internetem.

Gaming bez kompromisów: Nubia NEO 2 5G

Dla entuzjastów mobilnych gier Nubia przygotowała model NEO 2 5G, który łączy w sobie mocne podzespoły z wyjątkowym designem. Styl bionic mech i dodatkowe przyciski pojemnościowe sprawiają, że ten smartfon staje się idealnym narzędziem do wirtualnych rozgrywek. Wyposażony w ośmiordzeniowy układ Unisoc T820 oraz do 20 GB pamięci operacyjnej (8 GB RAM-u + pamięć wirtualna), model ten ma zapewnić płynność działania nawet podczas intensywnych sesji gamingowych. NEO 2 5G oferuje także 6,6-calowy wyświetlacz FullHD+ oraz baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Styl i funkcjonalność: Nubia Flip 5G

Dla osób ceniących sobie elegancję i unikalny design, Nubia wprowadza model Flip 5G – smartfon w formie klapki z matowym wykończeniem i okrągłym, zewnętrznym ekranem OLED. Ten model, wyposażony w składany wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają urządzenia łączącego nowoczesne technologie z klasycznym stylem.

Pod maską pracuje Snapdragon 7 Gen 1, współpracujący z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Bateria o pojemności 4310 mAh wspiera szybkie ładowanie 33 W, a urządzenie oferuje pełne wsparcie dla sieci 5G.

Muzyka w nowym wydaniu: Nubia Music

Model Nubia Music to prawdziwa gratka dla melomanów. Wyposażony w dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm, pozwala na jednoczesne słuchanie muzyki z przyjacielem. Dodatkowo, smartfon ten oferuje głośnik o mocy większej o 600% w porównaniu do konkurencyjnych modeli. To sprawia, że dźwięk jest nie tylko głośniejszy, ale i wyraźniejszy.

Nubia Music wyposażona jest w 6,6-calowy wyświetlacz IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Smartfon napędzany jest przez układ Unisoc SC9863A, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 5000 mAh.

Dostępność i cena

Nubia stawia na funkcjonalność i innowacyjność, oferując smartfony dostosowane do różnorodnych potrzeb i budżetów młodych, dynamicznych użytkowników. Marka skutecznie łączy nowoczesne technologie z atrakcyjnym designem, tworząc urządzenia, które nie tylko spełniają oczekiwania techniczne, ale także podkreślają indywidualny styl każdego

konsumenta.

Ceny i dostępność poszczególnych smartfonów przedstawiają się następująco:

Nubia Focus Pro – cena: 999 zł, dostępność wyłącznie w sklepach Media Expert. W pierwszym etapie sprzedaży do smartfonu będzie dodawany atrakcyjny gadżet.

Nubia NEO 2 5G – cena: 899 zł, smartfon dostępny w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów od 19 sierpnia tego roku.

Nubia Flip 5G – cena: 2499 zł, smartfon dostępny w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów na początku września tego roku.

Nubia Music – cena: 4499 zł, smartfon dostępny w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów na początku września.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia