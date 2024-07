Nubia Z60 Ultra oficjalnie debiutuje w Polsce. Jest prezent na start

Nie wyobrażamy sobie wakacyjnych przygód bez uwieczniania ich na zdjęciach. Dziś nie trzeba już inwestować w cyfrowe lustrzanki, aby cieszyć się wysoką jakością zdjęć. Takie podobno robi Nubia Z60 Ultra, która właśnie oficjalnie debiutuje na polskim rynku.

Nubia Z60 Ultra to smartfon stworzony z myślą o najbardziej wymagających mobilnych fotografach. Innowacyjny system NeoVision, składający się z trzech aparatów z tyłu i zaawansowanego oprogramowania, ma zapewnić niesamowite zdjęcia. W komplecie mamy:

50 Mpix aparat ultraszerokokątny, idealny do zdjęć krajobrazowych i nocnych,

aparat ultraszerokokątny, idealny do zdjęć krajobrazowych i nocnych, 50 Mpix aparat do portretów,

aparat do portretów, 64 Mpix teleobiektyw peryskopowy.

Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji dodatkowo poprawiają jakość zdjęć, które – jak zapewnia producent – zachwycają realizmem i szczegółowością. Do dyspozycji użytkownika jest pięć ogniskowych, co ma sprawić, że Nubia Z60 Ultra sprawdzi się w każdej sytuacji, od zdjęć szerokokątnych po zbliżenia.

Przód urządzenia to niemal w całości wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, wykonany w technologii AMOLED FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Dzięki technologii UDC 5.0 Full Screen, przedni aparat do selfie jest ukryty pod ekranem. Dzięki temu jest on wolny od jakichkolwiek wycięć czy otworów. Z kolei technologia PWM 2160 Hz chroni wzrok przed szkodliwym wpływem niebieskiego światła.

Sercem Nubii Z60 Ultra jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Dzięki temu smartfon powinien bez problemu sobie poradzić z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami. Szybka łączność 5G i Wi-Fi 6 umożliwia natychmiastowe odtwarzanie multimediów w wysokiej jakości, strumieniowanych z Internetu.

Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 6000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 80 W, co ma pozwolić na długie godziny użytkowania. Zastosowana w nim technologia krzemowo-węglowa zwiększa gęstość energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii. Dodatkowo, Nubia Z60 Ultra jest odporna na pył i wodę, co potwierdza certyfikat IP68, umożliwiając korzystanie z niej w niemal każdych warunkach.

grudzień 2023 246 g, 8.9 mm grubości 16 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB, 1 TB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 64 Mpix + 12 Mpix 6.8" - AMOLED (1116 x 2480 px, 400 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 6000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Nubia Z60 Ultra pojawi się na polskim rynku 24 lipca 2024 roku w eleganckim czarnym kolorze. Sugerowana cena detaliczna wynosi 3999 zł. Smartfon będzie dostępny w ofercie promocyjnej u kluczowych partnerów, takich jak Media Expert oraz x-kom. W ramach promocji, do urządzenia dodawany będzie gimbal DJI Osmo Mobile SE.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE