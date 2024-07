RedMagic 9S Pro rusza na podbój świata. To nowy potwór dla mobilnych graczy

Nubia wprowadza na globalny rynek najnowszy smartfon RedMagic 9S Pro, który obiecuje zrewolucjonizować świat mobilnego gamingu. Wyposażone w najnowsze technologie i oferujące imponującą specyfikację urządzenie zostało stworzone po to, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających graczy.

Na globalny rynek trafia gamingowy smartfon RedMagic 9S Pro. Urządzenie to, promowane hasłem "Uwolnij wojownika w sobie", wyposażone zostało w najwydajniejsze podzespoły, co ma zapewnić graczom wyjątkową moc i przestrzeń na ich zaspokojenie ich potrzeb. Aby przy okazji trzymać w ryzach temperaturę, RedMagic 9S Pro ma zaawansowany system chłodzenia ICE 13.5, który skutecznie rozprasza ciepło. Składa się on z 11 warstw materiałów, co skutkuje obniżeniem temperatury rdzenia CPU o 19,5°C i zwiększeniem efektywności chłodzenia o 20%. Cichy turbofan o prędkości 22000 rpm zapewnia wydajne rozpraszanie ciepła bez zakłóceń.

Międzynarodowa wersja smartfonu RedMagic 9S Pro napędzana jest układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Zwiększona wydajność CPU i GPU, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, sprawia, że urządzenie jest bardzo efektywne energetycznie. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 80 W. Bateria powinna zapewnić do 56 godzin normalnego korzystania z RedMagic 9S Pro.

Najnowszy gamingowy smartfon marki RedMagic ma 6,8-calowy wyświetlacz z technologią luminescencyjną BOE Q9+ o rozdzielczości 1116 x 2480 pikseli. Stosunek ekranu do przedniej powierzchni urządzenia wynoszący 93,7%. Komfort użytkowania ekranu zapewnia system ochrony oczu, w tym technologia 2160 Hz PWM+DC dimming.

W komplecie otrzymujemy płaski panel tylny bez wypukłości aparatów, ale za to z nowoczesnym podświetleniem. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix i oferuje optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny, również o rozdzielczości 50 Mpix, a także 2-megapikselowy czujnik głębi. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Urządzenie oferuje również doskonałą jakość dźwięku dzięki podwójnym głośnikom 1115K i certyfikacji Snapdragon Sound z DTS ULTRA.

Dostępność i cena

RedMagic 9S Pro znajdzie się w globalnej sprzedaży w ramach oferty Early Bird od 23 lipca 2024 roku. Otwarta sprzedaż ma ruszyć 31 lipca. Smartfon dostępny będzie w czterech wersjach: Snowfall, Sleet, Cyclone i Frost, w cenach zaczynających się od 649 euro (2676 zł) za konfigurację 12/256 GB (Sleet i Frost), do 799 euro (3407 zł) za wariant 16/512 GB (Snowfall i Cyclone).

Źródło zdjęć: RedMagic

Źródło tekstu: RedMagic