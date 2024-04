Nubia Flip trafia do sprzedaży. To bardzo tani „składak”

Pokazana w Barcelonie Nubia Fold trafiła do sprzedaży w Chinach. Urządzenie będzie również dostępne globalnie za ułamek ceny innych składaków.

Składany smartfon firmy ZTE, Nubia Flip, zadebiutowała podczas odbywających się w lutym w Barcelonie targów MWC 2024. Urządzenie to jest kopią smartfonu ZTE Libero Flip, który trafił na japoński rynek w konfiguracji 6/128 GB z ceną 63 tys. jenów (1625 zł).

Nubia Flip została wyposażona w wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości 1188 x 2790 pikseli i odświeżaniu do 120 Hz. W komplecie jest również zewnętrzny, okrągły ekran 1,43" o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Większy ekran ma w górnej części otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Zewnętrzny zestaw fotograficzny to główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz 2-megapikselowy czujnik głębi.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, współpracujący w Chinach z co najmniej 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Urządzenie umożliwia korzystanie z sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Na wyposażeniu jest również odbiornik nawigacji satelitarnej, boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo oraz port USB-C.

Nubia Flip jest zasilana akumulatorem o pojemności 4310 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 33 W.

Dostępność i cena

W Chinach Nubia Flip jest dostępna w trzech wersjach kolorystycznych (czarna, złota i różowa) i trzech konfiguracjach pamięci. Podstawowy wariant 8/256 GB kosztuje 2999 juanów (1623 zł), za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 3299 juanów (1786 zł), z kolei model z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej został wyceniony na 3699 juanów (2002 zł).

Globalna cena smartfonu ma się zaczynać od 499 dolarów (1953 zł).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Nubia

Źródło tekstu: Nubia, GSMArena