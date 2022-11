Nowa tania Motorola już niedługo

Motorola szykuje nowy tani smartfon. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że będzie dostępny w większej liczbie wariantów niż wiele flagowców.

Motorola niedługo zaprezentuje kilka nowych telefonów. W tym gronie na pewno będą takie urządzenia jak Motorola Edge 40 czy Motorola Edge 40 Pro. Okazuje się jednak, że należąca do Lenovo marka nie zamierza na tym poprzestać. Motorola szykuje też trzeci model. Tym razem ma to być to jednak tani smartfon. Nie znaczy jednak, że nie będzie on ciekawy.

Motorola szykuje tani telefon w kilku wersjach

Nowy telefon przeszedł certyfikacje chińskich agencji 3C oraz TENAA. Tradycyjnie ta pierwsza nie zdradza zbyt wielu szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej. Na szczęście z czegoś zupełnie innego słynie agencja TENAA. Na certyfikacje w jej wykonaniu zawsze można liczyć.

Zaczyna się dość standardowo. Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala czy układ o taktowaniu zegarem 2,2 Ghz nie są niczym dziwnym. Tak samo podwójny aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix czy pojedynczy przedni sensor 8 Mpix.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku pamięci. Okazuje się bowiem, że Motorola szykuje całą plejadę różnych wariantów. Będziemy mogli zobaczyć taki z 4, 6, 8 lub 12 GB RAM. W przypadku pamięci wbudowanej dostępne będą warianty z 64, 128, 264 i 512 GB. Aż tyle wersji w przypadku budżetowca? To naprawdę rzadko spotykane.

Obojętnie jednak jaki telefon kupimy, dostaniemy akumulator o pojemności 5000 mAh.

Źródło zdjęć: telepolis (edge 30)

Źródło tekstu: gizmochina