Nothing pokaże trzy nowości. Tak wygląda CMF Phone 1

Firma Nothing odlicza już dni do premiery nowych produktów własnej niedrogiej submarki CMF. Wiemy już ostatecznie, jak wygląda CMF Phone 1 i jakie jeszcze nowości zaprezentuje producent.

CMF Phone 1 pojawiał się już we wcześniejszych zapowiedziach i chociaż dokładna data premiery wciąż stanowi tajemnice, producent kilka dni temu zapowiedział, że dojdzie do niej „wkrótce”. Ujawnił również grafikę z fragmentem telefonu w pomarańczowej wersji i tajemniczym kółkiem na tyle telefonu. Poza tym wariantem kolorystycznym Nothing pokaże też CMF Phone 1 w edycji niebieskiej i czarnej.

Nowy render przedstawia CMF Phone 1 w pełnej krasie. Tym razem widać, że zgodnie z domysłami okrągły element znajduje się na dole obudowy, z prawej strony. W zbliżeniu wygląda i działa jak pokrętło, co ujawnia krótka animacja zaprezentowana przez Nothing.

Reinventing the wheel. pic.twitter.com/sReOSubTKB — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 11, 2024

Uwagę zwraca jeszcze jeden okrągły detal, z lewej strony obudowy – przypomina śrubkę. Smartfon ma też dwa aparaty i kontrastowe czarne przyciski zasilania i głośności.

Wiadomo już, że poza telefonem CMF Phone 1 firma Nothing pokaże zegarek CMF Watch Pro 2 oraz słuchawki CMF Buds 2. Wszystkie produkty mają razem współgrać, tworząc zwarty ekosystem.

Z przecieków wynika, że CMF Phone 1 ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 7200. Telefon otrzymał też do 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x i do 256 GB wewnętrznej UFS 2.2. Główny aparat ma 50 Mpix, z przodu znajdziemy jednostkę 16 Mpix. Energię do pracy zapewni akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Znana jest też cena telefonu. W Indiach ma wynosić od 19 999 rupii, czyli ok. 970 zł. W Europie należy spodziewać się więc cen rzędu 1200 zł.

