Nothing Phone (2a) w specjalnej edycji Aerodactyl trafia do Polski

Obok klasycznych wariantów w kolorach czarnym i białym, do dystrybucji w Polsce trafia limitowana wersja Nothing Phone (2a) Aerodactyl Special Edition. To gratka dla osób szukających prawdziwie wyjątkowego telefonu.

Nothing Phone (2a) Aerodactyl Special Edition — tylko na bogato

Prehistoryczną wersję Nothing Phone'a (2a) dostaniemy jedynie w wyższej opcji pamięci 12/256GB. Za 230 zł mniej wciąż kupicie czarny i biały klasyk wariancie 8/256 GB. Co jednak istotne i bardzo uczciwe względem klientów to normalna cena limitowanego wariantu Aerodactyl Special Edition. Zapłacimy za niego 1679 zł, a więc tyle samo co za klasyczne modele z wyższą pamięcią.

Bardzo dobry średniak, teraz w dodatku jeszcze ciekawszy wizualnie

Nothing Phone (2a) to bardzo udany smartfon średniego segmentu cenowego, który zbiera na całym świecie pozytywne opinie zarówno użytkowników, jak i recenzentów. W recenzji TELEPOLIS.PL surowy Marian Szutiak nie mógł się oprzeć urządzeniu i dał wysoką ocenę końcową 9/10, o czym możecie przeczytać tutaj.

Najważniejsze cechy telefonu:

Szklana obudowa z plastikową ramką, Corning Gorilla Glass 5,

Ochrona przed pyłami i wodą na poziomie IP54,

Wymiary: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm, masa: 190 g,

6,7-calowy wyświetlacz Flexible AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1084 x 2412 pikseli, 394 ppi), 30-120 Hz, jasność 1300 nitów (szczyt), czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo,

Optyczny czytnik linii papilarnych pod ekranem,

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 7200 Pro (2 x Cortex-A715 @2,8 GHz + 6 x Cortex-A510 @2,0 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Mali-G610 MC4,

12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (227 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, GPS (L1)/ GLONASS (G1)/Galileo (E1)/Beidou (B1I)/QZSS (L1), cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,56"), obiektyw z przysłoną f/1.88, PDAF, OIS, lampa błyskowa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 50 Mpix (1/2,76"), obiektyw ultraszerokokątny 114˚ z przysłoną f/2.2,

Przedni aparat 32 Mpix (1/2,74"), obiektyw z przysłoną f/2.2, filmy 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 45 W,

Android 14 z interfejsem Nothing OS 2.5.3 (test na oprogramowaniu Pacman-U2.5-240301-2206-EEA).

Gdzie kupić Nothing Phone (2a) Aerodactyl Special Edition?

Telefon nie jest jeszcze dostępny od ręki u polskich dystrybutorów, ale x-kom wystartował już z przedsprzedażą nowego wariantu. Dostępność sprzętu jest jednak ograniczona — kupujący może wrzucić do koszyka maksymalnie jedną sztukę, a według opisu na stronie sklepu, wysyłka urządzeń ruszy już 4 czerwca.

Sprawdź ofertę na Nothing Phone (2a) Areodactyl Special Edition w:

👉 x-kom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nothing, Telepolis

Źródło tekstu: wł