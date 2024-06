Nothing Phone 3 - nie będzie premiery w 2024

Nothing Phone 3 jest mocno wyczekiwanym smartfonem. Carl Pei CEO firmy Nothing szybko rozwiał marzenia o premierze. Nowy Nothing Phone na pewno nie zadebiutuje w 2024 roku.

Smartfony marki Nothing cieszą się bardzo dobrymi opiniami użytkowników i ekspertów. Premiera dwóch pierwszych modeli dobrze przyjętego smartfona małego brytyjskiego producenta odbywała się rok po roku: Nothing Phone 1 w 2022 r. i Nothing Phone 2 w 2023 r. Można by więc oczekiwać, że premiera Nothing Phone 3 nastąpi latem 2024 roku .

Niestety, jak poinformował Carl Pei, CEO Nothing, na platformie X: nie będzie premiery Nothing Phone 3 w 2024 roku .

Premiera Nothing Phone 3 dopiero w 2025 roku

Przyczyna "opóźnienia" niezapowiadanej premiery nowego smartfona Nothing jest bardzo prosta: Carl Pei chce dostarczyć klientom dopracowany produkt, który zredefiniuje pojęcie smartfona. Carl Pei uważa, że smartfon przyszłości powinien dawać jeszcze większe możliwości personalizacji i dynamicznego interfejsu.

Dalej w swoim wpisie, CEO Nothing poinformował, że pracę nad Nothing Phone 3 trwają, jednak potrzebny jest czas, aby stworzyć odpowiednie urządzenie, zintegrować je ze sztuczną inteligencją i wykorzystać jego potencjał. Celem prac jest dostarczenie wyjątkowych doświadczeń w codziennym korzystaniu ze smartfona.

Zobacz: Nothing Phone (2a) w specjalnej edycji Aerodactyl trafia do Polski

Zobacz: Nothing ma nowe słuchawki. Właśnie ruszyła ich przedsprzedaż

Czekając na premierę, sprawdź ofertę:

Nothing Phone 2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: androidauthority | oprac. wł.