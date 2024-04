Nothing ma nowe słuchawki. Właśnie ruszyła ich przedsprzedaż

Firma Nothing zaprezentowała i wprowadziła do przedsprzedaży dwa nowe modele bezprzewodowych słuchawek, Ear oraz Ear (a). Te pierwsze stanowią następcę słuchawek Nothing Ear (2), natomiast te drugie powstały z myślą o nabywcach szukających czegoś tańszego.

Nothing Ear – nowy flagowiec marki

Pierwsze z nowych słuchawek, Nothing Ear, to model flagowy, stanowiący następcę modelu Ear (2). Mają one wymiary 29,4 x 21,7 x 24,1 mm i ważą po 4,62 g. W komplecie ze słuchawkami jest etui ładujące o wymiarach 55,5 x 55,5 x 22 mm i masie 51,9 g. Słuchawki są odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. W przypadku etui mamy IP55.

Najważniejszym elementem słuchawek są 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne z ceramiczną membraną, dzięki czemu powinny sobie świetnie radzić z odtworzeniem bogactwa i wyrazistości wysokich tonów. Wyraźniejszą sygnaturę dźwiękową zapewniają również dwa dodatkowe otwory wentylacyjne, poprawiające przepływ powietrza.

Nothing Ear ma na wyposażeniu łączność Bluetooth 5.3 oraz obsługę takich funkcji, jak Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair czy Dual Connection. Za jakość przesyłanych do słuchawek dźwięków odpowiada obsługa takich kodeków, jak AAC, SBC, LDAC i LHDC 5.0. Nad tym, by nic nie zakłóciło odbioru muzyki, dba również algorytm Smart ANC, redukujący hałas nawet o 45 dB.

Baterie o pojemności 46 mAh, wbudowane w słuchawki Nothing Ear mają pozwolić na maksymalnie 8,5 godziny słuchania muzyki bez ANC (do 5,2 godziny z ANC). Etui ładujące ma dodatkowy akumulator o pojemności 500 mAh, co wydłuża czas pracy słuchawek (słuchania muzyki) do ponad 40 godzin bez ANC (do 24 godzin z ANC). Baterię w etui można naładować przez złącze USB-C lub bezprzewodowo (Qi).

Nothing Ear (a) – słuchawki dla oszczędniejszych

Słuchawki Nothing Ear (a) mają wymiary 30,9 x 21,7 x 24,3 mm, ważą po 4,8 g. i są odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. Etui ładujące, dołączone do zestawu, ma wymiary 47,6 x 63,3 x 22,7 mm i masę 39,6 g. W tym przypadku otrzymujemy tylko odporność na zachlapanie (IPX2).

Te śłuchawki oferują również 11-milimetrowe przetworniki, ale z membraną PMI + TPU. W stosunku do droższego modelu, nie mamy tu również wsparcia dla kodeku LDHC 5.0. Reszta specyfikacji jest podobna.

Nothing Ear (a) mają wbudowane baterie o pojemności 46 mAh, co – według danych producenta – pozwala na maksymalnie 9,5 godzin słuchania muzyki z wyłączoną redukcją szumów (do 5,5 godziny z ANC). Jeśli sięgniemy po energię z etui ładującego (500 mAh), czas ten wydłuży się odpowiednio do 42,5 godziny oraz 24,5 godziny.

Dostępność i cena

Na stronie pl.nothing.tech ruszyła przedsprzedaż nowych słuchawek marki. Słuchawki Nothing Ear są dostępne w kolorze czarnym lub białym za 679 zł.

Słuchawki Nothing Ear (a) są dostępne w kolorze żółtym, a także w białym i czarnym. Ich cena wynosi 459 zł.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing